Podczas, gdy męska odsłona wyścigu Czesława Langa od lat należy do najbardziej prestiżowego imprez kalendarza, jej kobiecy odpowiednik jest dopiero na etapie budowania swojej marki. Z roku na rok znaczenie TdP Women jednak rośnie: w 2024 roku, po reaktywacji zmagania miały najniższą kategorię, 2.2. Po dwunastu miesiącach "awansowały" na 2.1, a rozpoczęta w piątek edycja zaliczana jest już do cyklu ProSeries. "Wyżej" w hierarchii mamy tylko World Tour.

Gwiazdy sprintu w Polsce

Wysoka kategoria i dogodne umiejscowienie w kalendarzu (w zasadzie w przededniu startującego 1 sierpnia Tour de France Femmes) sprawiło, że na starcie pojawiły się gwiazdy sprinterskiego peletonu: zdecydowana dominatorka w tej materii, Holenderka Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), Włoszka Elisa Balsamo (Lidl-Trek) - była mistrzyni świata czy triumfatorka sprzed roku, również pochodząca z Italii Chiara Consonni (Canyon//SRAM). Panie do pokonania mają łącznie trzy płaskie etapy, z pierwszy, piątkowy, liczył 138 kilometrów i prowadził z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi zwiastowały, że losy rywalizacji rozstrzygnie sprint. Otwarcie zmagań zdawało się to potwierdzać: początkowo peleton kontrolował wszelkie próby odjazdu, by na pierwszej, lotnej premii o bonusowe sekundy powalczyły najszybsze panie stawki. I faktycznie - jako pierwsza przez Krasnobród przemknęła Wiebes. Niedługo później zawiązała się pięcioosobowa ucieczka, w której jechały: Natalia Krześlak (Reprezentacja Polski), Martyna Szczęsna (MAT Atom Deweloper Wrocław), Eleonora La Bella (Aromitalia), Grace Arlandson (USA) oraz Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo). Nie udało im się jednak zyskać większego zapasu i 50 kilometrów od finiszu zostały złapane przez zasadniczą grupę.

Kolejną próbę szarży przypuściła Quinty Ton (Liv AlUla - Jayco). Holenderce udało się zyskać ponad minutę, jednak i ona nie była w stanie oprzeć się ogromnej sile peletonu. Została dogoniona 15 kilometrów przed finiszem. Losy etapu rozstrzygnęły się dopiero na finałowym kilometrze. Doskonale rozprowadzana przez zespół Wiebes jako pierwsza zjechała z ulokowanego kilkaset metrów przed finiszem ronda. Za jej plecami doszło do kraksy, która "wyhamowała" pozostałe faworytki. Holenderka bardzo pewnie przecięła linię mety jako pierwsza. Druga była jej koleżanka z drużyny, Barbara Guarischi, a trzecia - Marthe Truyen (Fenix - PremierTech).

Chiara Consonni TOMMASO BERARDI AFP

Elisa Balsamo TOMMASO BERARDI AFP





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