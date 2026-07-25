Holenderka ucieka konkurencji. Drugie etapowe zwycięstwo w Tour de Pologne

Tour de Pologne kobiet jest wyścigiem krótszym od Tour de Pologne mężczyzn. W tym roku rywalizacja na polskich drogach rozpoczęła się w piątek 24 lipca, gdy zawodniczki mierzyły się ze sobą na mierzącej niespełna 140 kilometrów trasie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa.

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Ostatecznie w piątkowym ściganiu najlepiej spisała się Holenderka z zespołu SD Worx-Protime - Lorena Wibes. To ona przystępowała jako liderka klasyfikacji generalnej do drugiego - środkowego etapu wyścigu. Trasa z Włodawy do Lubartowa mierzyła zaś niespełna 120 kilometrów.

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Znów najlepsza okazała się Holenderka. Wiebes okazała się najlepsza z peletonu, który ruszył w pogoń za Irlandką Larą Gillespie z zespołu UAE Team ADQ. Ostatecznie to właśnie Wiebes cieszyła się na mecie najbardziej. Irlandka zajęła drugie miejsce, a podium uzupełniła Włoszka Elisa Balsamo z zespołu Lidl-Trek.

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Rywalizowały także polskie kolarki. Najlepiej spisała się piąta w piątek Olga Wankiewicz z zespołu MAT Atom Deweloper Wrocław. Tym razem Polka zajęła ósme miejsce. Dwie lokaty niżej uplasowała się Kaja Rysz. Do końca wyścigu pozostał już tylko jeden etap. Ten odbędzie się w niedzielę i będzie mierzył nieco ponad 100 kilometrów.

Przed jego startem faworytka do końcowego triumfu jest wyraźna. Wiebes prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą siedmiu sekund nad drugą Włoszką Barbarą Guarischi z ekipy SD Worx-Protime oraz dziewięciu sekund nad trzecią Belgijką Marthe Truyen z zeposłu Fenix-Premier Tech.

Tour de Pologne kobiet 2026. Wyniki 2. etapu, Włodawa - Lubartów (117,8 km):

1. Lorena Wiebes (SD Worx-Protime)

2. Lara Gillespie (UAE Team ADQ)

3. Elisa Balsamo (Lidl-Trek)

4. Lotte Kopecky (SD Worx-Protime)

5. Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche)

6. Nika Bobnar (Nexetis)

...

8. Olga Wankiewicz (MAT Atom Deweloper Wrocław)

10. Kaja Rysz (reprezentacja Polski)

Klasyfikacja generalna:

1. Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) - 6:00.40

2. Barbara Guarischi (SD Worx-Protime) - strata 7 sekund

3. Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech) - strata 9 sekund

4. Quinty Ton (Liv AlUla Jayco) - strata 10 sekund

5. Lara Gillespie (UAE Team ADQ) - strata 11 sekund

6. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) - strata 11 sekund

...

9. Olga Wankiewicz (MAT Atom Deweloper Wrocław) - strata 13 sekund

Daria Pikulik (zdj. archiwalne) Brenton EDWARDS / AFP AFP





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