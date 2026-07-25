Holenderka ucieka konkurencji. Drugie etapowe zwycięstwo w Tour de Pologne
Tour de Pologne kobiet rozpoczął się w piątek 24 lipca. Pierwszy etap wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Drugi etap rozgrywany był na trasie Włodawa - Lubartów. Znów najlepsza okazała się Wiebes, która wygrała przed Larą Gillespie i powiększyła przewagę w klasyfikacji generalnej.
Tour de Pologne kobiet jest wyścigiem krótszym od Tour de Pologne mężczyzn. W tym roku rywalizacja na polskich drogach rozpoczęła się w piątek 24 lipca, gdy zawodniczki mierzyły się ze sobą na mierzącej niespełna 140 kilometrów trasie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa.
Holenderskie otwarcie z przytupem. Lorena Wiebes pierwszą liderką Tour de Pologne Women
Ostatecznie w piątkowym ściganiu najlepiej spisała się Holenderka z zespołu SD Worx-Protime - Lorena Wibes. To ona przystępowała jako liderka klasyfikacji generalnej do drugiego - środkowego etapu wyścigu. Trasa z Włodawy do Lubartowa mierzyła zaś niespełna 120 kilometrów.
Wiebes z dubletem w Tour de Pologne. Drugi triumf
Znów najlepsza okazała się Holenderka. Wiebes okazała się najlepsza z peletonu, który ruszył w pogoń za Irlandką Larą Gillespie z zespołu UAE Team ADQ. Ostatecznie to właśnie Wiebes cieszyła się na mecie najbardziej. Irlandka zajęła drugie miejsce, a podium uzupełniła Włoszka Elisa Balsamo z zespołu Lidl-Trek.
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Rywalizowały także polskie kolarki. Najlepiej spisała się piąta w piątek Olga Wankiewicz z zespołu MAT Atom Deweloper Wrocław. Tym razem Polka zajęła ósme miejsce. Dwie lokaty niżej uplasowała się Kaja Rysz. Do końca wyścigu pozostał już tylko jeden etap. Ten odbędzie się w niedzielę i będzie mierzył nieco ponad 100 kilometrów.
Przed jego startem faworytka do końcowego triumfu jest wyraźna. Wiebes prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą siedmiu sekund nad drugą Włoszką Barbarą Guarischi z ekipy SD Worx-Protime oraz dziewięciu sekund nad trzecią Belgijką Marthe Truyen z zeposłu Fenix-Premier Tech.
Tour de Pologne kobiet 2026. Wyniki 2. etapu, Włodawa - Lubartów (117,8 km):
1. Lorena Wiebes (SD Worx-Protime)
2. Lara Gillespie (UAE Team ADQ)
3. Elisa Balsamo (Lidl-Trek)
4. Lotte Kopecky (SD Worx-Protime)
5. Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche)
6. Nika Bobnar (Nexetis)
...
8. Olga Wankiewicz (MAT Atom Deweloper Wrocław)
10. Kaja Rysz (reprezentacja Polski)
Klasyfikacja generalna:
1. Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) - 6:00.40
2. Barbara Guarischi (SD Worx-Protime) - strata 7 sekund
3. Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech) - strata 9 sekund
4. Quinty Ton (Liv AlUla Jayco) - strata 10 sekund
5. Lara Gillespie (UAE Team ADQ) - strata 11 sekund
6. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) - strata 11 sekund
...
9. Olga Wankiewicz (MAT Atom Deweloper Wrocław) - strata 13 sekund