Historyczny powrót na Tour de Pologne. Tego nie było od 22 lat

Pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego wyścigu poznaliśmy jeszcze przed oficjalną prezentacją trasy. Organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie sporych zmian w porównaniu do poprzednich edycji. Tym razem światowa czołówka nie będzie rywalizowała głównie na południu naszego kraju. Spore powody do radości otrzymali zwłaszcza fani kolarstwa stacjonujący w województwie lubuskim. Gwiazdy peletonu pojawią się tam po aż dwudziestu dwóch latach przerwy, startując w Gorzowie, a finiszując w Zielonej Górze.

"Bardzo się cieszę, że po latach wracamy do województwa lubuskiego. To region niezwykle malowniczy, idealny dla kolarstwa i telewizyjnych transmisji. Tour de Pologne to nie tylko sport na najwyższym poziomie, ale także promocja regionów i miejsc, które odwiedzamy. Lubuskie ma ogromny potencjał i jestem przekonany, że kibice na całym świecie zobaczą jego piękno" - mówił podekscytowany Czesław Lang, cytowany przez oficjalny portal wyścigu. To będzie jednak trzeci etap.

Z północy na południe. Trasa Tour de Pologne inna niż w ostatnich latach

Pierwszy rozpocznie się w Gdyni, a zakończy w Koszalinie. I przejedzie przez tereny rodzinne Czesława Langa. "Specjalny SEKTOR będzie obejmował takie miejscowości jak: Parchowo, Gołczewo, Jeleńcz, Półczno, Łąkie, Mokrzyn, Mądrzechowo, Bytów (Premia Lotna LOTTO), Dąbie, Gostkowo, Kartkowo, Unichowo, Budowo, Motarzyno, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Świelubie, Górki, Wierszyno, Radusz, Barnowo, Kołczygłowy (Premia Specjalna im. Czesława Langa), Jezierze i Suchorze" - poinformowali organizatorzy. Dzień później zawodnicy pokonają odcinek od Międzyzdrojów do Szczecina.

Od czwartego etapu (Żagań - Karpacz) do głosu powinni dochodzić kolarze lubiący bardziej wymagające tereny, ponieważ wyścig będzie stopniowo przenosił się na południe. Tradycyjnie nie zabraknie kultowego ścigania w Bukowinie, gdzie za sprawą trudnych podjazdów mogą zapaść kluczowe rozstrzygnięcia w klasyfikacji generalnej. Triumfatora zmagań poznamy 9 sierpnia w Wieliczce, gdzie zaplanowano jazdę indywidualną na czas.

Trasa Tour de Pologne 2026:

Etap 1: Gdynia - Koszalin (234 km)

Etap 2: Międzyzdroje - Szczecin (151 km)

Etap 3: Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra (193,5 km)

Etap 4: Żagań - Karpacz (175,5 km)

Etap 5: Opole - Kocierz Resort (218,5 km)

Etap 6: Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska (126 km)

Etap 7: Kopalnia Soli "Wieliczka" (12,4 km)

Czesław Lang

Kamil Małecki i Czesław Lang podczas Tour de Pologne

Tour de Pologne





