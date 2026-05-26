Historyczny powrót na Tour de Pologne. Tego nie było od 22 lat
Mniej niż dwa miesiące pozostały do rozpoczęcia tegorocznego Tour de Pologne. Już od kilku tygodni wiemy, że będzie to historyczna edycja, ponieważ wyścig po dłuższej przerwie zawita na północ naszego kraju. 26 maja organizatorzy na antenie TVP Sport pochwalili się całą trasą zmagań wchodzących w skład UCI World Tour, czyli kolarskiej ligi mistrzów. Wzruszające chwile niebawem przeżyje na pewno Czesław Lang.
Pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego wyścigu poznaliśmy jeszcze przed oficjalną prezentacją trasy. Organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie sporych zmian w porównaniu do poprzednich edycji. Tym razem światowa czołówka nie będzie rywalizowała głównie na południu naszego kraju. Spore powody do radości otrzymali zwłaszcza fani kolarstwa stacjonujący w województwie lubuskim. Gwiazdy peletonu pojawią się tam po aż dwudziestu dwóch latach przerwy, startując w Gorzowie, a finiszując w Zielonej Górze.
"Bardzo się cieszę, że po latach wracamy do województwa lubuskiego. To region niezwykle malowniczy, idealny dla kolarstwa i telewizyjnych transmisji. Tour de Pologne to nie tylko sport na najwyższym poziomie, ale także promocja regionów i miejsc, które odwiedzamy. Lubuskie ma ogromny potencjał i jestem przekonany, że kibice na całym świecie zobaczą jego piękno" - mówił podekscytowany Czesław Lang, cytowany przez oficjalny portal wyścigu. To będzie jednak trzeci etap.
Z północy na południe. Trasa Tour de Pologne inna niż w ostatnich latach
Pierwszy rozpocznie się w Gdyni, a zakończy w Koszalinie. I przejedzie przez tereny rodzinne Czesława Langa. "Specjalny SEKTOR będzie obejmował takie miejscowości jak: Parchowo, Gołczewo, Jeleńcz, Półczno, Łąkie, Mokrzyn, Mądrzechowo, Bytów (Premia Lotna LOTTO), Dąbie, Gostkowo, Kartkowo, Unichowo, Budowo, Motarzyno, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Świelubie, Górki, Wierszyno, Radusz, Barnowo, Kołczygłowy (Premia Specjalna im. Czesława Langa), Jezierze i Suchorze" - poinformowali organizatorzy. Dzień później zawodnicy pokonają odcinek od Międzyzdrojów do Szczecina.
Od czwartego etapu (Żagań - Karpacz) do głosu powinni dochodzić kolarze lubiący bardziej wymagające tereny, ponieważ wyścig będzie stopniowo przenosił się na południe. Tradycyjnie nie zabraknie kultowego ścigania w Bukowinie, gdzie za sprawą trudnych podjazdów mogą zapaść kluczowe rozstrzygnięcia w klasyfikacji generalnej. Triumfatora zmagań poznamy 9 sierpnia w Wieliczce, gdzie zaplanowano jazdę indywidualną na czas.
Trasa Tour de Pologne 2026:
Etap 1: Gdynia - Koszalin (234 km)
Etap 2: Międzyzdroje - Szczecin (151 km)
Etap 3: Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra (193,5 km)
Etap 4: Żagań - Karpacz (175,5 km)
Etap 5: Opole - Kocierz Resort (218,5 km)
Etap 6: Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska (126 km)
Etap 7: Kopalnia Soli "Wieliczka" (12,4 km)