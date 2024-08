Historyczne sceny w Alpe d'Huez. Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de France!

Do rywalizacji w "Wielkiej Pętli" Niewiadoma przystępowała po nieudanym występie w igrzyskach w Paryżu. Choć finiszowała na ósmej pozycji, na mecie zalewała się łzami. Trudno jej się jednak dziwić - prezentowała się znakomicie, a szansę na upragniony medal zabrało jej pechowe uwikłanie w kraksę, z powodu której została za czołówką. "Ciężko pogodzić się z tym, że ciągle brakuje szczęścia" - mówiła zrozpaczona.

Tydzień po nieudanej kampanii w stolicy Francji Polka rozpoczęła walkę w Tour de France. Cel był jasny - poprawienie trzeciej pozycji sprzed roku. Pierwsze, łatwe etapy przejechała czujnie, nie tracąc dystansu do najgroźniejszych rywalek. Przy pierwszej, możliwej okazji pokazała moc - na czwartym etapie finiszowała jako trzecia, a dzień później objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej!

Skutecznie broniła go przez dwa kolejne dni. Przed decydującą potyczką - niedzielnym odcinkiem z metą na legendarnym podjeździe do Alpe d'Huez miała 27 sekund zapasu nad drugą w "generalce" Puck Pieterse i minutę i 15 sekund nad najgroźniejszą rywalką, Demi Vollering. 150-kilometrowy etap był jednak bardzo trudny, więc nie był to w żadnym stopniu zapas bezpieczny.