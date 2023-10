Groźny wypadek Polaka w czasie finałowych zawodów. Stracił kontrolę

Wystartował jako ostatni w stawce do pierwszego z dwóch wyścigów. Jechał bardzo dobrze, pokazywał świetne tricki, ale w pewnym momencie, zjeżdżając z wysokiej skały przy dużej prędkości, stracił panowanie nad rowerem. Przeleciał przez kierownicę i z impetem uderzył lewym ramieniem oraz tułowiem w skałę. Po upadku trzymał trzymał się za rękę.

Głowa cała. Kręgosłup cały. Nic złego się nie wydarzyło. Jedynie kontuzja nadgarstka. Jest pod okiem medyków i czeka go wizyta w szpitalu

Kolarstwo. Szymon Godziek - zabrakło szczęścia

"Oczekiwania były więc spore, ale znów okazało się, że do sukcesu w Utah, poza świetnym przygotowaniem i dobrze wybraną linią, trzeba mieć też trochę szczęścia. Szymonowi w tym roku go zabrakło - może uda się za rok. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia!" - skomentowali organizatorzy zawodów.