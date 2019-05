Gran Fondo Gdynia - turkusowa fala kolarzy zaleje Kaszuby

Już w ten weekend w Gdyni odbędzie się druga edycja wyścigu kolarskiego dla amatorów - Gran Fondo Gdynia. Niemal 1200 zawodników z 20 krajów będzie rywalizować na dwóch dystansach: Gran Fondo (134 km) oraz Medio Fondo (80 km). Obie trasy wiodą przez malownicze ścieżki Kaszub.

Zdjęcie Gran Fondo Gdynia /Sport Evolution /materiały prasowe

"Wyścig kolarski z morza i marzeń"

W tę niedzielę w Gdyni odbędzie się druga edycja wyścigu kolarskiego dla amatorów - Gran Fondo Gdynia, organizowanego przez firmę Sport Evolution. Zawodnicy będą startować w dwóch formułach: krótszej Medio Fondo rozgrywanej na dystansie 80 km oraz długiej Gran Fondo na odcinku o długości 134 km. Trasy wyścigu zostały poprowadzone po malowniczych, kaszubskich drogach Pomorza Gdańskiego, znanych kolarzom z pierwszej edycji, a start i meta zawodów są zlokalizowane na Skwerze Kościuszki w Gdyni. W imprezie wezmą udział kolarze z 20 krajów m.in. Szwecji, Rosji i Niemiec.

"Mogę z dumą powiedzieć, że wyścig Gran Fondo Gdynia, został doceniony przez środowisko kolarskie. W tym roku odnotowaliśmy prawie 4-krotny wzrost liczby uczestników w stosunku do ubiegłorocznej edycji, co dobrze rokuje na przyszłość. Silna obecność zawodników z zagranicy upewnia nas, że rozwijamy się w dobrym kierunku." - komentuje Michał Drelich, dyrektor wyścigu.

Kolarskie emocje udzielą się również najmłodszym entuzjastom dwóch kółek. W sobotę odbędzie się impreza towarzysząca Gran Fondo Kids. Zawody adresowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Młodzi kolarze zmierzą się na dystansach od 800 do 3200 m. Zawody zostaną rozegrane w trakcie wyścigu dorosłych uczestników.

Osoby zainteresowane startem w wyścigu Gran Fondo Gdynia, jak i towarzyszącej mu imprezie Gran Fondo Kids mogą się zarejestrować się w sobotę od godziny 12:00 do 19:00 w biurze zawodów, zlokalizowanym na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Gwiazdorska obsada

W wyścigu Grand Fondo Gdynia zawodnicy będą się ścigać ramię w ramię z wieloma ciekawymi osobistościami. Swój start w imprezie potwierdziła dziennikarka Beata Sadowska, aktor Piotr Zelt oraz lekkoatleta Piotr Długosielski. W rywalizacji wezmą udział również znani z zamiłowania do sportu aktorzy Joanna Jabłczyńska oraz Jakub Wesołowski, którzy są oficjalnymi ambasadorami wyścigu kolarskiego Gran Fondo Gdynia 2019. Oboje wzięli też udział w akcji charytatywnej: "W 80 dni dookoła świata", dzięki której udało się zebrać 8000 zł na leczenie chłopca z porażeniem mózgowym.

W wyścigu wystartuje także grupa Gran Fondo Coffee Riders, zrzeszająca entuzjastów kolarstwa z całej Polski. Członkowie grupy Coffee Riders aktywnie działali na rzecz społeczności lokalnych, organizując wspólne treningi kolarskie oraz spotkania integracyjne przy filiżance dobrego espresso.

Jakie atrakcje czekają na kibiców?

Na terenie miasteczka zawodów będzie otwarte Bike Expo 2019, gdzie będzie można zakupić sprzęt oraz akcesoria renomowanych marek kolarskich m.in. Shimano, która będzie oferowała własny serwis rowerowy dla uczestników imprezy. Na terenie Expo będą również obecne stoiska miasta Gdyni oraz Decathlonu.

Decathlon z myślą o uczestnikach Gran Fondo Gdynia przygotował moc atrakcji. Przez dwa dni imprezy każdy będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć rower szosowy Van Rysel by Decathlon. To nie wszystko. Na terenie miasteczka biegowego stanie Mobilne Rowerowe Centrum Testowe Decathlon, w którym serwisanci sieci sklepów sportowych będą oferowali nieodpłatnie podstawowy serwis rowerowy. Dodatkowo w razie potrzeby zawodnicy będą mogli dokonać naprawy w punktach odświeżania, zaopatrzonych przez Decathlon.

Podczas Gran Fondo Gdynia 2019 Technogym zapewni zawodnikom strefę rozgrzewkową rodem z zawodowych imprez kolarskich z trenażerami, a nawet stacjonarnymi rowerami treningowymi. To unikalna możliwość na zawodach dla amatorów. Po wyścigu kolarze będą mogli zregenerować się w strefie Hyperice Recorvery Zone, przygotowanej we współpracy z New Level Sport. W strefie regeneracji na zawodników będą czekało nowoczesne urządzenie do masażu limfatycznego, 2 fotele z systemami do drenażu limfatycznego, a także rollery i piłki wibracyjne.

"Od pierwszej edycji Gran Fondo gwarantujemy kolarskie emocje na najwyższym poziomie. Chcemy, aby nasi zawodnicy poczuli się jak na imprezach skierowanych do zawodników pro. Realizujemy ten cel wraz z naszymi partnerami, zapewniając kolarzom profesjonalne wsparcie zarówno przed zawodami, jak i w trakcie wyścigu" - podsumowuje Michał Drelich.

Szczegóły dotyczące wyścigu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.gfgdynia.com.