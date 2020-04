Głowno Gold Race. Wirtualny start, realne emocje

Peleton z najlepszą atmosferą - także tą wirtualną. W niedzielę 26 kwietnia Cezary Zamana organizuje premierową edycję wirtualnego wyścigu Głowno Gold Race z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz mobilnych aplikacji. W czwartek 23 kwietnia odbyło się webinarium wyjaśniające zasady uczestnictwa.

Cechą wybitnych kolarzy jest wrodzona gotowość do jazdy w każdych warunkach. Bez względu na przeszkody w postaci skwaru, ulewy czy wiatru, sportowiec nie traci ducha i jedzie dalej. Tę samą postawę widać u dyrektora sportowego Road Tour, Cezarego Zamany, który wbrew epidemii COVID-19 oraz przełożeniu wiosennych wyścigów, zachęca zawodniczki oraz zawodników do ścigania się. Kolarski mistrz Polski wraz z partnerami - Kolarz Klub oraz iFON.pl - w najbliższą niedzielę 26 kwietnia organizuje pierwszy wyścig Road Tour w przestrzeni wirtualnej. To pierwsze takie przedsięwzięcie dla polskich amatorów-kolarzy, mogące powtórzyć sukces niedawnego wirtualnego wyścigu Dookoła Flandrii, który zelektryzował miłośników rowerów na całym świecie.

Wirtualny wyścig Głowno Gold Race

"Do startu wystarczy trenażer typu smart oraz aplikacja Rouvy. Na zawodniczki oraz zawodników czeka ciekawa, urozmaicona trasa Głowno Gold Race. Pedałując na trenażerze, będzie widziało się tamtejsze krajobrazy, a w nogach czuć będzie się wszystkie pokonywane wzniesienia, zjazdy czy zakręty" - opowiada Cezary Zamana. "Dzięki nowym technologiom, wrażenia z jazdy po wirtualnym terenie będą jak najbardziej realne" - dodaje. Rywalizację w czasie rzeczywistym będą mogli śledzić kibice, korzystając z transmisji na fan page’u Road Tour oraz KolarzKlub.

Za aspekt techniczny odpowiadają specjaliści z iFON.pl. Gwarantują oni profesjonalną obsługę transmisji wydarzenia w Internecie oraz zapewniają pomoc techniczną przy korzystaniu z platformy Rouvy. Dla płynnej realizacji wydarzenia bezcenne będzie też doświadczenie ekipy KolarzKlub.

"Zachęcam do udziału w tym wirtualnym wyścigu nie tylko dlatego, że jest to absolutna nowość i okazja do przełamania monotonii treningu. Część dochodu z zapisów zostanie przekazana na akcję Posiłek od Serca, czyli codzienne posiłki dla personelu medycznego Szpitala Bielańskiego. Już od kilkunastu dni zespół warszawskiego lokalu Biały Ogródek codziennie zawozi tam pyszne obiady, w ten sposób wspierając służbę zdrowia walczącą z epidemią. Dzięki udziałowi w naszych zawodach, będzie można osobiście włączyć się w tę szlachetną akcję" - zachęca Cezary Zamana.

Licytowana będzie też kamizelka kolarska Sky Team z podpisami m.in. triumfatorów Tour de France Chris Froom czy Egana Bernala oraz takich szosowych gigantów jak Geraint Thomas i Michał Kwiatkowski. Na licytacji zdobyć będzie można też numer C-19, który gwarantuje swojemu właścicielowi darmowe starty we wszystkich wyścigach cyklu Road Tour (na prawdziwej i wirtualnej szosie).

Więcej szczegółów o wirtualnym wyścigu Głowno Gold Race znajdziesz TUTAJ .