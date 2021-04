30-letni Francuz Thibaut Pinot nie wystartuje w prestiżowym wyścigu Giro d’Italia (8-30 maja). Kolarz teamu Groupama-FDJ wciąż ma problemy z plecami. W 2014 roku zajął trzecie miejsce w Tour de France.

- Nie ukrywam, że nie jestem w stanie błysnąć na Giro. Niepotrzebnie cierpiałbym i nie byłbym w stanie pomóc drużynie. Nie jest to nawet kwestia formy, ból pleców uniemożliwia mi występ - przyznał Pinot.

Francuz od dłuższego czasu ma kłopoty z plecami. Ze względu na uraz nie ukończył Vuelta a Espana w 2020 roku. W tym sezonie startuje z kolei bez sukcesów, m.in. słabo spisał się w Tour of the Alps - zajął 60. miejsce z bardzo dużą stratą do zwycięzcy Brytyjczyka Simona Yatesa (Team BikeExchange).

Pinot ma w dorobku trzecie miejsce w Tour de France i trzy etapowe zwycięstwa w tej imprezie (2012, 2015 i 2019 rok). Wygrał także dwa etapy w Vuela a Espana (2018) i jeden w Giro (2017).

W 2018 roku, na dwa dni przez zakończeniem Giro d’Italia, plasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. Ze względów zdrowotnych nie ukończył jednak rywalizacji.

W tym samym sezonie był trzeci w Tour de Pologne, za Michałem Kwiatkowskim i Yatesem.

