Zaledwie dzień po tym, jak Primoż Roglicz (Team Jumbo-Visma) zwiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Giro d’Italia, a Tom Dumoulin brał udział w kraksie i musiał się wycofać, słoweński lider też leżał na drodze. Podobnie jak Rafał Majka (Bora-hansgrohe).

To nie był dobry początek szóstego etapu na tegorocznym Giro. Kolarze nie zdążyli przejechać nawet 20 kilometrów, gdy doszło do kraksy, w której nieszczęśliwie uczestniczyli i Roglicz, i Majka, i Mikel Landa (Movistar). W przypadku lidera było to najbardziej widoczne. Słoweniec miał rozerwane spodenki i wyraźne obtarcia.

Szybko jednak udało mu się doścignąć zasadniczy peleton (podobnie jak Majce), z którego urwała się grupa kilkunastu kolarzy, osiągając prawie cztery minuty przewagi na 140 km przed metą.

Zdjęcie Rafał Majka (Bora-hansgrohe) na trasie Giro / Getty Images