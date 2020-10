Team Jumbo-Visma jest drugim zespołem, po Mitchelton-Scott, który wycofał się z trwającego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Ma to związek z kilkoma potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem wśród zawodników i sztabów.

Kilka godzin przed startem 10. etapu Mitchelton-Scott powiadomił w komunikacie, że koronawirusa wykryto u czterech członków sztabu. W ubiegłym tygodniu z dalszych startów z tego samego powodu musiał zrezygnować lider tej ekipy Simon Yates.

Ponadto w poniedziałek zakażenie stwierdzono u dwóch kolarzy innych teamów. Teraz wiadomo już, że chodzi o Holendra Stevena Kruijswijka (Jumbo-Visma) i Australijczyka Michaela Matthewsa (Sunweb). Pozytywne wyniki badań mieli również członkowie sztabów Ineos-Grenadiers i AG2R-La Mondiale.



"Mitchelton-Scott (...) wycofuje swój zespół z trwającej edycji Giro d'Italia w związku z wynikami pierwszych badań w czasie dnia odpoczynku. Po dwóch seriach negatywnych testów w piątek i sobotę, drużynę powiadomiono o czterech pozytywnych wynikach członków sztabu w badaniach przeprowadzonych w niedzielny wieczór" - napisał w oświadczeniu team.



Wtorkowe informacje stawiają pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania imprezy we Włoszech. Nie pomagają głosy krytyki kolarzy pod adresem organizatorów.



"W jednym z hoteli byliśmy zakwaterowani z czterema czy pięcioma innymi zespołami, ale była tam też obsługa (wyścigu - przyp. red.), policja, normalni goście. Wszyscy korzystali z tego samego szwedzkiego stołu. Myślę, że to był błąd" - mówił w poniedziałek na antenie "The Cycling Podcast" Holender Jos van Emden (Jumbo-Visma).



Poniedziałek był dniem wolnym, a we wtorek kolarze mają przejechać 177 km z Lanciano do Tortoreto. Wyścig ma się zakończyć 25 października w Mediolanie.