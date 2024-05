Giro d'Italia z mnóstwem niespodzianek. Pogacar wielkim faworytem

Co roku podkreśla się, że włoska telewizja w nadzwyczajny sposób pokazuje trasę wyścigu dookoła Włoch i widoki natury oraz mijanych historycznych miast i zabytków, zapierające dech w piersiach.

O wyjątkowym prezencie - replice naszyjnika z około 1400 roku przed naszą erą, który zostanie wręczony triumfatorowi inauguracyjnego etapu z królewskiego pałacu Venaria do Turynu, poinformowano w jednym z symbolicznych miejsc tego miasta - Muzeum Egipskim. Jego dyrekcja wyjaśniła, że w ten sposób postanowiła uczcić dwusetną rocznicę utworzenia tej placówki. Naszyjnik zaprojektował architekt faraonów XVII dynastii - Kha. Jego grobowiec przechowywany jest właśnie w turyńskim muzeum.

Giro d'Italia 2024: Pierwszy etap upamiętni ofiary katastrofy

21 etapów będzie mieć łączną długość 3321 kilometrów. Średnia długość etapu to 161,9 kilometra.

Najdłuższy będzie dziewiąty - Avezzano-Neapol (214 km) i piętnasty - Manerba del Garda - Livigno (222 km). 12 etapów liczyć będzie od 150 do 200 kilometrów.

Ostatni etap w Rzymie 26 maja to 125 kilometrów. Zakończy się w alei zabytków starożytności, via dei Fori Imperiali, łączącej Plac Wenecki z Koloseum. To będzie wyjątkowa niedziela w Wiecznym Mieście. Obecnych będzie też wtedy 100 tysięcy ludzi z całego świata. Przybędą na Światowy Dzień Dzieci, ogłoszony przez papieża Franciszka.