Giro d'Italia startuje po raz 105. Jeden Polak na liście startowej

Kolarstwo

Z Budapesztu do Werony, przez Sycylię, Neapol, region Emilia-Romania, Genuę, Dolinę Aosty, Słowenię – to trasa rozpoczynającej się w piątek na Węgrzech 105. edycji Giro d’Italia. Po raz 14. wyścig zacznie się poza granicami. W tym roku kolarze podczas 21 etapów mają do pokonania 3445 km.

Zdjęcie Cesare Benedetti / Agnieszka Torba / East News