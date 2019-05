Słoweniec Primoż Roglicz wygrał dziewiąty etap Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas w San Marino. Kolarz grupy Jumbo-Visma był najszybszy także w otwierającej wyścig czasówce w Bolonii. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 14. miejsce, tracąc ponad dwie minuty.

Zdjęcie Primoż Roglicz /AFP

Koszulkę lidera obronił Włoch Valerio Conti (UAE), choć uzyskał dopiero 38. wynik. Przegrał z Rogliczem o ponad trzy i pół minuty.

Niedzielna czasówka odbywała się w bardzo trudnych warunkach, w ulewnym deszczu i na wymagającej, blisko 35-kilometrowej trasie, której druga część prowadziła pod górę. Roglicz, przez pięć pierwszych dni lider wyścigu, ponownie pokazał wielką klasę. Wyprzedził o 11 sekund dwukrotnego mistrza Europy w tej konkurencji Belga Victora Campenaertsa (Lotto Soudal) oraz o minutę Holendra Bauke Mollemę (Trek-Segafredo).

Z faworytów wyścigu dobrze pojechał Włoch Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Dwukrotny triumfator Giro (2013, 2016) był czwarty, tracąc do Roglicza 1.05. Zawiedli natomiast Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott) i Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez (Astana). Pierwszy z nich stracił 3.11, a drugi - blisko cztery minuty.

W klasyfikacji generalnej Słoweniec awansował z 12. na drugą pozycję i traci do Contiego 1.50. Majka pozostał na 18. pozycji, a jego strata do lidera zmalała do 4.43.

Na poniedziałek zaplanowano pierwszy dzień przerwy.



Wyniki 14. etapu, Riccione - San Marino (jazda ind. na czas, 34,8 km):

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 51.52

2. Victor Campenaerts (Belgia/Lotto Soudal) 11 s

3. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 1.00

4. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 1.05

5. Tanel Kangert (Estonia/Education First) 1.10

6. Chad Haga (USA/Sunweb) 1.14

7. Bob Jungels (Luksemburg/Deceuninck-Quick-Step) 1.16

8. Hugh Carthy (Wielka Brytania/Education First) 1.30

9. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 1.43

10. Mattia Cattaneo (Włochy/Androni Giocattoli) 1.52

...

14. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.04

56. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 4.34

125. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.08

126. Kamil Gradek (Polska/CCC) 7.15



Klasyfikacja generalna:

1. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates) - 36:08.32

2. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.50

3. Nans Peters (Francja/AG2R La Mondiale) 2.21

4. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar) 2.33

5. Fausto Masnada (Włochy/Androni Giocattoli) 2.36

6. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 2.39

7. Amaro Antunes (Portugalia/CCC) 3.05

8. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ) 3.27

9. Giovanni Carboni (Włochy/Bardiani) 3.30

10. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 3.32

...

18. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 4.43

63. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 19.18

84. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 29.18

153. Kamil Gradek (Polska/CCC) 1:20.28