Z Sycylii do Mediolanu prowadzi trasa tegorocznej 103. edycji Giro d'Italia, przedstawiona w czwartek przez organizatorów. Wyścig, przełożony wskutek pandemii koronawirusa, odbędzie się dopiero w terminie 3-25 października.

Rywalizację rozpocznie jazda indywidualna na czas w Palermo. Na Sycylii kolarze pozostaną przez cztery dni, a potem kolumna wyścigu stopniowo będzie się przesuwać w kierunku północnym.

Najtrudniejsze trzy etapy, oznaczone przez organizatorów pięcioma gwiazdkami, odbędą się w ostatnim tygodniu: do Madonna di Campiglio, do Laghi di Cancano oraz do Sestriere. Wyścig zakończy czasówka na dystansie 15,7 km w Mediolanie.



Pierwotnie Giro miało rozpocząć się 9 maja w Budapeszcie. Na Węgrzech planowano trzy etapy.



W Giro d'Italia ma pojechać Rafał Majka, który deklaruje, że jest to jego główny tegoroczny cel. Kolarz z Zegartowic w ubiegłorocznej edycji był szósty (zwyciężył Ekwadorczyk Richard Carapaz), a najwyższe piąte miejsce zajął w 2016 roku.



Trasa Giro d'Italia 2020:

3.10: 1. etap Monreale - Palermo, 15 km (jazda ind. na czas)

4.10: 2. etap Alcamo - Agrigento, 150 km

5.10: 3. etap Enna - Etna, 150 km

6.10: 4. etap Katania - Villafranca Tirrena, 140 km

7.10: 5. etap Mileto - Camigliatello Silano, 225 km

8.10: 6. etap Castrovillari - Matera, 188 km

9.10: 7. etap Matera - Brindisi, 143 km

10.10: 8. etap Giovinazzo - Vieste, 200 km

11.10: 9. etap San Salvo - Roccaraso, 208 km

12.10: dzień odpoczynku

13.10: 10. etap Lanciano - Tortoreto Lido, 177 km

14.10: 11. etap Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 km

15.10: 12. etap Cesenatico - Cesenatico, 204 km

16.10: 13. etap Cervia - Monselice, 192 km

17.10: 14. etap Conegliano - Valdobbiadene, 34 km (jazda ind. na czas)

18.10: 15. etap Base Aerea Rivolto - Piancavallo, 185 km

19.10: dzień odpoczynku

20.10: 16. etap Udine - San Daniele del Friuli, 229 km

21.10: 17. etap Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 km

22.10: 18. etap Pinzolo - Laghi di Cancano, 207 km

23.10: 19. etap Morbegno - Asti, 251 km

24.10: 20. etap Alba - Sestriere, 198 km

25.10: 21. etap Cernusco sul Naviglio - Mediolan, 15,7 km (jazda ind. na czas)