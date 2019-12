Egan Bernal z kolarskiej grupy Ineos, zwycięzca Tour de France 2019, nie wystartuje w przyszłorocznym Giro d'Italia. O jego decyzji poinformowały media w Kolumbii. Włoscy kibice będą musieli poczekać na jego debiut w tej imprezie trzeci kolejny rok.

Priorytetami Kolumbijczyka w 2020 są Tour de France i igrzyska olimpijskie w Tokio.

Jeżdżący w gronie zawodowców od 2017 r. kolarz był jednym z kandydatów do końcowego zwycięstwa w Giro 2019, ale na tydzień przed imprezą we Włoszech doznał na treningu kontuzji obojczyka, co przekreśliło jego start.

22-letni kolega z drużyny Michała Kwiatkowskiego wrócił jednak do znakomitej formy prezentowanej od początku sezonu i wygrał Tour de France. Stał się tym samym trzecim najmłodszym w historii zwycięzcą "Wielkiej Pętli". Przed nim są tylko 19-letni Francuz Henri Cornet (1904) i 22-letni Luksemburczyk Francois Faber (1909), który w dniu triumfu był młodszy od Kolumbijczyka o... dziewięć dni. W 2020 roku Bernal chce powtórzyć sukces we Francji.

Sezon zamierza rozpocząć w wyścigu Dookoła Kolumbii (11-16 lutego), a następnie wziąć udział w marcowym Paryż - Nicea, który wygrał w 2019 r.