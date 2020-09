Niemka Lotte Kopecky (Lotto-Soudal) wygrała w czwartek siódmy etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, z metą w miejscowości Maddaloni. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) była na mecie trzecia i wciąż jest druga w klasyfikacji.

Liderką wyścigu jest Holenderka, mistrzyni świata Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott).

Na mecie w Maddaloni Kopecky wyprzedziła o dwie sekundy Brytyjkę Elisabeth Deignan (Trek Segafredo) i o trzy pierwszą większą grupę, którą przyprowadziła Niewiadoma.

Przed finiszem doszło do kraksy, w której ucierpiały m.in. van Vleuten i jej rodaczka, triumfatorka trzech etapów Marianne Vos (CCC Liv). Ponieważ do upadku doszło w tzw. strefie ochronnej, wszystkie poszkodowane zawodniczki otrzymały czas grupy, w której jechały w momencie wypadku. Liderka wyścigu, z podejrzeniem złamania nadgarstwa, została jednak odwieziona do szpitala na szczegółowe badania.

Po siedmiu etapach van Vleuten wyprzedza Niewiadomą o 1.48 i rodaczkę, Annę van der Bregge (Boels-Dolmans) o 2.03. Gdyby kontuzja prowadzącej w wyścigu Holenderki uniemożliwiła jej dalszą jazdę - prowadzenie w wyścigu obejmie Niewiadoma.

Giro d'Italia (Giro Rosa), uważany za najbardziej prestiżowy wyścig etapowy kobiet, składa się z dziewięciu odcinków i zakończy się w sobotę w Motta Montecorvino. Ubiegłoroczną edycję wygrała van Vleuten przed van der Breggen, a Niewiadoma była piąta.

