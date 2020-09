Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) zajęła piąte miejsce na czwartym etapie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, z Asyżu do Tivoli (170 km), i w klasyfikacji generalnej awansowała z trzeciej na drugą pozycję. Prowadzi nadal Holenderka Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott).

Triumfowała Brytyjka Elizabeth Banks (Equipe Paule Ka), wyprzedzając o siedem sekund byłą reprezentantką Polski, obecnie ścigającą się w barwach Słowenii Eugenię Bujak (Ale BTC Ljubljana).

Trzecia, ze stratą 1.10, finiszowała van Vleuten, a Niewiadoma przyjechała 15 sekund za Holenderką.

Polka w klasyfikacji generalnej traci do van Vleuten 1.56, ale wyprzedziła inną zawodniczkę z Holandii, mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro Annę van der Breggen (Boels-Dolmans), nad którą ma siedem sekund przewagi. W poniedziałek van der Breggen dojechała do mety w pierwszej grupce, tracąc do Banks 1.47.

Druga z Polek, Małgorzata Jasińska (Cronos Casa Dorada) zajmuje po czterech etapach 89. miejsce ze stratą 34.06.

Giro d'Italia (Giro Rosa), uważany za najbardziej prestiżowy wyścig etapowy kobiet, składa się z dziewięciu odcinków i zakończy się w sobotę w Motta Montecorvino. Ubiegłoroczną edycję wygrała van Vleuten przed van der Breggen, a Niewiadoma była piąta.

Zdjęcie Katarzyna Niewiadoma / AFP

af/ cegl/