Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) był najszybszy na finiszu trzeciego etapu wyścigu Giro d'Italia, ale to nie Włoch został zwycięzcą. Jury zdyskwalifikowało zawodnika za zmianę linii jazdy i triumf przypadł Kolumbijczykowi Fernandowi Gavirii (UAE). W poniedziałek kolarze mieli do przejechania 220 km z Vinci do Orbetello.

Viviani za wszelką cenę chciał powetować sobie niepowodzenie na drugim etapie, kiedy przegrał sprint z Niemcem Pascalem Ackermannem (Bora-Hansgrohe). Jednak Włoch atakując przed metą zmienił tor jazdy, przeszkadzając innym kolarzom.



Viviani niezbyt długo cieszył się więc ze zwycięstwa. Jury szybko podjęło decyzję o zdyskwalifikowaniu kolarza Quick Stepu. Tak więc triumfatorem został Kolumbijczyk. Po korekcie na drugiej pozycji sklasyfikowano Francuza Arnauda Demare'a (Groupama-FDJ), a na trzeciej Ackermanna. Szóste miejsce zajął reprezentujący Włochy i polską grupę CCC Jakub Mareczko.

W czołowej grupie przyjechał na metę Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), był 19., który utrzymał wysoką lokatę w klasyfikacji. Liderem pozostał Słoweniec Primoż Roglicz (Jumbo-Visma), który przyjechał w peletonie. O 19 sekund wyprzedza Brytyjczyka Simona Yatesa (Mitchelton-Scott). Szósty, ze stratą 33 sekund, jest Majka.

29-letni Polak ściga się w Giro d'Italia po trzyletniej przerwie. Poprzednie wyścigi zawsze kończył w pierwszej dziesiątce: był siódmy (2013), szósty (2014) i piąty (2016).

Bohaterem etapu był Sho Hatsuyama (Nippo-Vini Fantini). Japończyk zaatakował tuż po starcie i maksymalnie miał nawet siedem minut przewagi. Został wchłonięty przez peleton ponad 70 kilometrów przed metą.

Kilka kilometrów przed końcem etapu doszło też do kraksy, która podzieliła peleton.



We wtorek kolarze będą mieli do przejechania 235 km z Orbetello do Frascati. Rywalizacja w 102. edycji Giro zakończy się 2 czerwca w Weronie etapem jazdy indywidualnej na czas.

Zdjęcie Elia Viviani jeszcze nie wiedział, że nie będzie jednak zwycięzcą etapu. Za nim Fernando Gaviria / AFP

Wyniki 3. etapu, Vinci - Orbetello (220 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE) 5:23.19

2. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

3. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

4. Matteo Moschetti (Włochy/Trek-Segafredo)

5. Giacomo Nizzolo (Włochy/Dimension Data)

6. Jakub Mareczko (Włochy/CCC)

7. Davide Cimolai (Włochy/Israel Cycling Academy)

8. Manuel Belletti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec)

9. Christian Knees (Niemcy/INEOS)

10. Sacha Modolo (Włochy/EF Education First)

...

19. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

81. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 46

125. Kamil Gradek (Polska/CCC) 2.01

127. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 10:21.01

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 19 s

3. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 23

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 28

5. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 28

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 33

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 39

8. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida) 40

9. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 42

10. Victor de la Parte (Hiszpania/CCC) 45

...

85. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 2.50

128. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.51

164. Kamil Gradek (Polska/CCC) 16.24

