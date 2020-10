Dwóch kolarzy biorących udział w wyścigu Giro d'Italia miało pozytywny wynik badania na koronawirusa - poinformowano kilka godzin przed rozpoczęciem 10. etapu. Z imprezy wycofała się ekipa Mitchelton-Scott, ale zakażeni są zawodnicy innych teamów.

Jak podała agencja AFP, jednym z chorych jest zajmujący 11. miejsce w klasyfikacji generalnej Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Tożsamość drugiego kolarza nie jest na razie znana, wiadomo jedynie, że jest członkiem teamu Sunweb.

W Mitchelton-Scott również wykryto koronawirusa, ale nie wśród zawodników.



"Mitchelton-Scott (...) wycofuje swój zespół z trwającej edycji Giro d'Italia w związku z wynikami pierwszych badań w czasie dnia odpoczynku. Po dwóch seriach negatywnych testów w piątek i sobotę, drużynę powiadomiono o czterech pozytywnych wynikach członków sztabu w badaniach przeprowadzonych w niedzielny wieczór" - napisał w oświadczeniu team.



Jak dodano, wszyscy zakażeni czują się dobrze i mają co najwyżej łagodne objawy. Zostaną skierowani na kwarantannę.



W klasyfikacji generalnej najwyżej z tego teamu jest Australijczyk Lucas Hamilton, który zajmuje 15. pozycję.



Poniedziałek był dniem wolnym, a we wtorek kolarze mają przejechać 177 km z Lanciano do Tortoreto. Wyścig ma się zakończyć 25 października w Mediolanie.