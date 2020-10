Czech Josef Cerny z polskiej ekipy CCC wygrał w mieście Asti, po samotnym finiszu, 19. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Holender Wilco Kelderman. Rafał Majka wciąż zajmuje 10. miejsce.

Cerny uzyskał na mecie 18 sekund przewagi nad pierwszym towarzyszem ucieczki Belgiem Victorem Campenaertsem (NTT Pro Cycling). Trzecie miejsce, ze stratą 26 sekund, zajął Włoch Jacopo Mosca (Trek-Segafredo).

27-letni Czech odniósł pierwsze zwycięstwo w jednym z trzech wielkich tourów dla ekipy CCC, która po dwóch latach startów w elicie pożegna ją po zakończeniu sezonu.

Peleton stracił do zwycięzcy ponad 11 minut.

W czołówce klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Kelderman wyprzedza o 12 sekund swojego kolegę z ekipy Sunweb Australijczyka Jaia Hindleya oraz o 15 sekund Brytyjczyka Tao Geoghegana Harta (Ineos Grenadiers). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) traci do lidera ponad siedem minut.

Piątkowy etap miał liczyć aż 258 km i prowadzić z Morbegno do Asti. Z powodu opadów deszczu i niskiej temperatury, a także protestów kolarzy, został skrócony do 124 km, a start przeniesiono do Abbiategrasso.

Była to ostatnia okazja w tegorocznym Giro do wykazania się dla sprinterów, ale w Asti nie doszło do rozgrywki między nimi. Peleton pozwolił odjechać 14 zawodnikom, a ucieczka okazała się skuteczna. Ekipa Bora-Hansgrohe Słowaka Petera Sagana, zainteresowanego zdobyciem cyklamenowej koszulki lidera klasyfikacji punktowej (którą posiada Francuz Arnaud Demare), próbowała gonić uciekających, ale ok. 60 km przed metą spasowała.

Cerny zaatakował ok. 20 km przed metą, zdobył 40 sekund przewagi i mimo pościgu pięciu kolarzy utrzymał ją aż do mety, odnosząc największy sukces w karierze.

"To niewiarygodne, nie potrafię znaleźć słów, aby wyrazić, co czuję. Nie mogę w to uwierzyć" - powiedział Cerny, który został czwartym kolarzem z Czech, mogącym poszczycić się zwycięstwem w Giro. Dołączył do Jana Svorady (pięć triumfów w latach 1994-2000), Jana Hruski (dwa sukcesy w 2000) i Romana Kreuzigera (2012).

W sobotę odbędzie się ostatni etap w górach, z Alby do Sestriere, ale pozbawiony najtrudniejszych odcinków na przełęcze Agnello oraz Izoard wskutek wycofania zgody na przejazd kolarzy ze strony francuskich służb sanitarnych.

Wyścig zakończy w niedzielę jazda indywidualna na czas w Mediolanie.

Wyniki 19. etapu, Abbiategrasso - Asti (124 km):

1. Josef Cerny (Czechy/CCC) - 2:30.40

2. Victor Campenaerts (Belgia/NTT Pro Cycling) 18 s

3. Jacopo Mosca (Włochy/Trek-Segafredo) 26

4. Simon Clarke (Australia/EF Pro Cycling)

5. Iljo Keisse (Belgia/Deceuninck-Quick-Step)

6. Sander Armee (Belgia/Lotto Soudal) ten sam czas

7. Albert Torres (Hiszpania/Movistar) 1.10

8. Simon Pellaud (Szwajcaria/Androni Giocattoli)

9. Giovanni Carboni (Włochy/Bardiani)

10. Alex Dowsett (Wielka Brytania/Israel Start-Up Nation) ten sam czas ...

41. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 11.43

59. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe)

60. Kamil Małecki (Polska/CCC)

73. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

81. Kamil Gradek (Polska/CCC) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) - 80:29.19

2. Jai Hindley (Australia/Sunweb) 12

3. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 15

4. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 1.19

5. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step) 2.16

6. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 3.59

7. Patrick Konrad (Austria//Bora-Hansgrohe) 5.40

8. Vincenzo Nibali (Włochy/Trek-Segafredo) 5.47

9. Fausto Masnada (Włochy/Deceuninck-Quick Step) 6.46

10. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.28

65. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:53.04

74. Kamil Małecki (Polska/CCC) 3:15.49

104. Kamil Gradek (Polska/CCC) 4:21.24

107. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 4:29.10

