Hiszpan Alejandro Valverde nie wystartuje w rozpoczynającym się 11 maja w Bolonii wyścigu kolarskim Giro d'Italia z powodu kontuzji, jakiej nabawił się w ubiegłym tygodniu - poinformowała jego grupa Movistar.

Mistrz świata z Innsbrucku przewrócił się osiem dni temu podczas treningu przed klasykiem Liege-Bastogne-Liege. Mimo to stanął w minioną niedzielę do rywalizacji, ale nie dojechał do mety. Dzień później przeszedł szczegółowe badania, które wykazały obrzęk kości krzyżowej.

39-letni Valverde tylko raz startował w Giro - w 2016 roku zajął w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce. W tegorocznej edycji miał pomagać liderowi drużyny Movistar, swojemu rodakowi Mikelowi Landzie.



W Giro d'Italia wystartuje m.in. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe).



Zdjęcie Alejandro Valverde / AFP