Wyścig kolarski Mediolan-San Remo, to jeden ze słynniejszych klasycznych jednodniowych wyścigów na świecie. Nic dziwnego, że wielu zawodników marzy o tym, aby móc choć raz stanąć na najwyższym stopniu podium tej rywalizacji.

Jedną z takich zawodniczek była Katarzyna Niewiadoma-Phinney, reprezentująca obecnie barwy kolarskiego zespołu Canyon-SRAM zondacrypto. Brązowa medalistka mistrzostw świata (2021) oraz zwyciężczyni kobiecego Tour de France Femmes (2024) przystąpiła do tegorocznej edycji włoskiej rywalizacji z dużymi nadziejami. W lutym udało jej się bowiem zająć 2. miejsce w wyścigu Omloop Het Nieuwsblad. Osiągnięcie to powtórzyła zresztą także na trasie legendarnego wyścigu Strade Bianche. Dwa wyżej przytoczone sukcesy wyraźnie świadczą o nieprzeciętnej formie 31-latki.

Z pewnością i tym razem liczyła ona na podobny wynik. Rzeczywistość bardzo brutalnie zweryfikowała jednak pragnienia kolarki z kraju nad Wisłą.

Dantejskie sceny we Włoszech. Niewiadoma w samym środku ogromnego karambolu

Mniej więcej 18 kilometrów przed linią mety doszło do bardzo poważnego wypadku. Przewodnicząca grupie pościgowej Niewiadoma upadła przy sporej prędkości, a jej błąd chwilę później spowodował klasyczny "efekt domina".

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na bardzo szybkim zjeździe, przez co nie wszystkie uczestniczki wyścigu miały możliwość ominięcia leżących już na asfalcie zawodniczek. Zaczęły one najeżdżać na wyraźnie poturbowaną Niewiadomą, a ich liczba z sekundy na sekundę tylko się zwiększała.

W pewnym momencie nagrania możemy również zobaczyć koszmar kolejnej kolarki. Jedna z zawodniczek przeleciała bowiem przez barierkę zabezpieczającą zjazd, lądując bezwładnie na ścieżce, ulokowanej kilka metrów niżej. Póki co nie otrzymaliśmy konkretnych informacji na temat stanu zdrowia uczestniczek karambolu.

Włoską rywalizację zwyciężyła Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime). Warto także wspomnieć o sukcesie Dominiki Włodarczyk (UAE Team ADQ), która ukończyła sobotni wyścig Mediolan-San Remo na 5. miejscu.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney Jules van Iperen/NurPhoto AFP

Katarzyna Niewiadoma DAVID PINTENS AFP

Katarzyna Niewiadoma AFP

