Muriel Furrer po wypadku trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Nie pomogła nawet operacja

Jak donosi Blick, do fatalnego wypadku miało dojść na trasie pomiędzy Zumikon i Kuesnacht podczas wyścigu szosowego juniorek. 18-letnia Muriel Furrer z niewiadomych przyczyn nagle upadła i doznała poważnych obrażeń głowy. Młoda kolarka natychmiast przetransportowana została helikopterem ratunkowym do szpitala, dokąd trafiła w stanie krytycznym. Lekarze natychmiast przystąpili do ratowania poszkodowanej sportsmenki - jak donosi SRF, Furrer przeszła skomplikowaną operację, jednak mimo to jej stan nie uległ poprawie.