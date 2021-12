Fabio Jakobsen był główną ofiarą kraksy, która zdarzyła się na katowickim etapie Tour de Pologne w 2020 roku. Od tamtej pory zdążył już na tyle dojść do zdrowia, aby móc wrócić do treningów i wreszcie do rywalizacji.

Teraz 25-latek myśli już o kolejnym sezonie oraz celach, które powoli rodzą się w jego głowie. Czy będzie to Tour de France?

"Chciałbym ścigać się, ale przede wszystkim patrzę na wiosnę. [...] Będę musiał udowodnić, że zasługuję na miejsce na Giro d’Italia lub Tour de France" - powiedział Jakobsen, cytowany przez włoski "OA Sport".

Jakobsen: "cieszę się, że mogę nadal jeździć szybko"

Kolarz odniósł się również do sprawy, która wciąż toczy się, aby wyjaśnić przyczyny krasy na Tour de Pologne. Jak przyznał, "wszystko jest w rękach właściwych ludzi".

"Jestem przekonany, że zrobiliśmy to, co należało. Przyniesie to korzyści dla wszystkich kolarzy, naszych sumień i przyniesie jasność. Mam nadzieję, że wynik sprawy nie wpłynie na moją przyszłość. Przede wszystkim cieszę się, że mogę wrócić na rower i nadal jeździć szybko" - powiedział Fabio Jakobsen.

Holender w tym roku wygrał między innymi dwa etapy Tor de Wallonie oraz zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji punktowej hiszpańskiej Vuelty.

AB