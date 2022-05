Egan Bernal szykuje się na powrót po fatalnej kraksie? Jest wstępny plan

Słynny kolarz szosowy wciąż czeka na powrót do ściągania po fatalnej kraksie w styczniu. Choć od wypadku minęło już kilka miesięcy, wciąż nie jest do końca jasne, kiedy Egan Bernal Będzie mógł pojawić się na linii startu. Być może będzie to jednak jeszcze w te wakacje.

Zdjęcie Egan Bernal / AFP