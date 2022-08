Egan Bernal powraca do rywalizacji. Długie miesiące wyczekiwania

Egan Bernal, triumfator Tour de France 2019 i Giro d'Italia 2021, jeden z najwybitniejszych specjalistów od wyścigów trzytygodniowych we współczesnym peletonie, powraca do rywalizacji po poważnym wypadku, w którym ucierpiał na początku roku. Kolumbijczyk weźmie udział w Tour of Denmark - wyścigu ProSeries, który rozpoczyna się już 16 sierpnia.

Zdjęcie Egan Bernal / AFP JUAN BARRETO/JB / AFP