Efektowny powrót Rafała Majki. Totalna dominacja ekipy, kolejny błysk diamentu

Ostatni raz w peletonie "Zgreda" oglądaliśmy 10 marca, w trakcie Tirreno. Później zaliczył długą przerwę, spowodowaną problemami zdrowotnymi. Jak informował, zastopowało go zapalenie ścięgna Achillesa. Do rywalizacji wrócił dopiero w drugiej połowie kwietnia. Znalazł się w składzie UAE Team Emirates na wyścig w Asturii. I pokazał od razu, że forma znajduje się we właściwym miejscu.

Bardzo wymagający, premierowy etap trzydniowych zmagań ukończył na drugiej pozycji. Przegrał jedynie z młodym Meksykaninem, Issakiem del Toro. To triumfator ubiegłorocznego Tour de l'Avenir - najbardziej prestiżowego wyścigu dla młodzieżowców, który już w 2024 roku zdążył pokazać pazur. Wygrał etap styczniowego Tour Down Under, a podczas wspomnianego już kilkukrotnie "Wyścigu Dwóch Mórz" był czwarty. Na liczącej 179 kilometrów trasie piątkowego etapu Majka stracił do niego dokładnie 61 sekund.