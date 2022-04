Dziwna końcówka prestiżowego klasyku! Wygrał go po raz drugi

Wyścig miała między sobą rozstrzygnąć dwójka van der Poel-Tadej Pogačar (UAE), która odskoczyła od trzech innych kolarzy.

Tuż przed finiszem na prowadzeniu był Holender, a Słoweniec nie zamierzał go zmienić. Obaj jechali więc bardzo wolno, czekając na okazję do ataku. Spowodowało to jednak, że zbliżyli się do nich goniący - kolejny Holender Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) i Francuz Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

W końcu jako pierwszy ruszył van der Poel. I nie dał sobie odebrać zwycięstwa. Drugi finiszował van Baarle, trzeci Madouas, a dopiero czwarty Pogačar, który pokazywał coś z wielkim rozdrażnieniem. Słoweniec sam jest jednak sobie winien.

Kolarstwo. Van der Poel powtórzył sukces w Wyścigu dookoła Flandrii z 2020 roku

Van der Poel powtórzył w Wyścigu dookoła Flandrii sukces z 2020 roku. W bieżącym sezonie było to już jego druga wygrana w prestiżowych klasykach, wcześniej triumfował w Dwars door Vlaanderen.

"Pracowałem bardzo ciężko, żeby tym razem wygrać. Po pierwsze, nie wiedziałem nawet, czy będę w stanie wystartować w wiosennych klasykach, więc zwycięstwa zarówno w Dwars door Vlaanderen, jak i Wyścigu dookoła Flandrii, są niesamowite" - przyznał van der Poel, który od stycznia pauzował z powodu kontuzji.

"Starałem się utrzymywać koło Tadejowi podczas podjazdów na Kwaremont i Paterberg, gdzie był niesamowicie mocny. Szczególnie podczas podjazdu na Paterberg byłem już blisko odpadnięcia. Miałem jednak jeszcze kilka kilometrów, by rozluźnić mięśnie i skupić się na sprincie" - dodał Holender.

Zachowanie Słoweńca tuż przed finiszem można tłumaczyć w jeden sposób. Pogačar jest mocniejszy od van der Poela na podjazdach, ale lepszym sprinterem jest Holender. Słoweniec chciał więc dać sobie szansę na zwycięstwo, a skończyło się dopiero czwartym miejscem.

Kolarstwo. Najlepszy z Polaków był 84.

Najlepszy z Polaków Filip Maciejuk (Bahrain-Victorious) miał 10.13 straty i zajął 84. miejsce. W tej samej grupie dojechali Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) i Szymon Sajnok (Cofidis).

Pierwszy raz od początku pandemii COVID-19 nie było ograniczeń w liczbie kibiców. Organizatorzy ocenili, że na trasie zgromadziło się około miliona fanów.

Przed wyścigiem z powodu COVID-19, innych infekcji lub kontuzji wycofali się m.in. Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma), Słowak Peter Sagan (TotalEnergies) i cała ekipa Israel-Premier Tech.

Wyniki:

1. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Fenix) 6:18.30

2. Dylan van Baarle (Holandia/Ineos Grenadiers)

3. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ)

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

5. Stefan Kueng (Szwajcaria/Groupama-FDJ) strata 2 s

6. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Victorious) ten sam czas

7. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain-Victorious) 11

8. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 48

9. Christophe Laporte (Francja/Jumbo-Visma)

10. Alexander Kristoff (Norwegia/Intermarche-Wanty-Gobert) obaj ten sam czas

...

84. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain-Victorious) 10.13

92. Stanisław Aniołkowski (Polska/Bingoal Pauwels Sauces WB)

93. Szymon Sajnok (Polska/Cofidis) obaj ten sam czas

Łukasz Wiśniowski (Polska/EF Education-EasyPost) nie ukończył

Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) nie ukończył