Pierwszy etap odbywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyścigu UAE Tour zakończył się niezwykle zaciętym finiszem. Tim Merlier i Caleb Ewan walczyli w nim do ostatnich milimetrów i... nie jest to przenośnia. Wszystko wskazuje na to, że różnica między pierwszym a drugim tego dnia na mecie kolarzem wyniosła maksymalnie 0.00028 sekundy.