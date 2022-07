Dylan Groenewegen wygrał trzeci etap Tour de France

29-letni Groenewegen odniósł piąty etapowy sukces w Tour de France, w którym ostatnio startował w 2019 roku. Od debiutu w zawodowym peletonie w 2016 odnotował 62 zwycięstwa.

Holender był zawieszony przez UCI w 2020 roku na dziewięć miesięcy za spowodowanie poważnego w skutkach upadku Fabio Jakobsena podczas finiszu etapu Tour de Pologne w Katowicach.

"To była dla mnie długa droga powrotu. Chciałbym podziękować mojemu zespołowi, rodzinie i przyjaciołom za to, że pomogli mi wrócić na trasę Tour de France. To piękne" - powiedział zwycięzca na mecie.

Reklama

Z czwórki Polaków tylko Maciej Bodnar (TotalEnergies), sklasyfikowany na 74. miejscu, ukończył etap w peletonie w tym samym czasie co Holender. W klasyfikacji generalnej wszyscy zajmują lokaty w drugiej setce.

W niedzielę kolarze zakończyli duńską część wyścigu. Po zaplanowanym na poniedziałek dniu przerwy od wtorku rywalizacja będzie się już odbywać we Francji. Czwarty etap poprowadzi z Dunkierki do Calais (171,5 km).