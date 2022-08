Dwukrotny mistrz świata w szpitalu. Zagadkowe problemy

32-letni Australijczyk to jeden z najwybitniejszych specjalistów w walce z zegarem. Podczas IWP wywalczył w tej specjalności złoty medal, a wraz z drużyną miał się także zaprezentować we "wspólnym". Do tego jednak nie dojdzie, a powody absencji są mocno zagadkowe.

Dwukrotny mistrz świata trafił do szpitala

Jego rodzima federacja poinformowała, że w niedzielny poranek Dennis obudził się z "poczuciem dyskomfortu" i został przetransportowany do szpitala, gdzie ma przejść badania. W komunikacie napisano, iż "zalecono mu wycofanie się ze zmagań". Przebywa pod obserwacją.

Dennis po złote medale mistrzostw świata sięgał w 2018 i 2019 roku. Na koncie ma także sporo innych sukcesów: w 2015 roku wygrał etap Tour de France, a w 2018 - dwa etapy Vuelta a Espana. Obecnie reprezentuje barwy Jumbo-Visma.