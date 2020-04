Dwukrotny mistrz olimpijski, walijski kolarz Geraint Thomas chce przez trzy kolejne dni przejechać na trenażerze rowerowym 12-godzinne 'etapy' i w czasie akcji zebrać 100 tysięcy funtów dla pracowników służby zdrowia walczących z pandemią kronawirusa.

12-godzinna jazda to nawiązanie do czasu pracy - półdniowych dyżurów lekarzy i pielęgniarek w dobie pandemii.

Thomas będzie jeździł w garażu w swoim domu w trzech kolejnych dniach - rozpoczynając walkę z czasem i swoim ciałem 15 kwietnia o godz. 7.30.

Zmagania zawodnika grupy Ineos będzie można śledzić w internecie. Kibice mogą nie tylko wpłacać pieniądze na ten szczytny cek, ale i dołączyć do mistrza, sprawdzając formę na własnych rowerach stacjonarnych.

"Jak wszyscy w całym kraju jestem poruszony ciężką pracą, odwagą i profesjonalizmem służb medycznych. Chcę pokazać moje wsparcia dla tych wszystkich, którzy walczą na pierwszej linii frontu. Robię więc to, na czym się znam - wsiadam na rower! Wiem, że to trudny okres dla wszystkich, ale mam nadzieję, że ludzie będą w stanie przekazać nawet najmniejszą darowiznę na wielką sprawę. A jeśli są tacy, którzy chcą dołączyć, to niech to zrobią. Zarejestruj się i jedź ze mną!" - napisał na swoim profilu na Twitterze Thomas.

Zwycięzca Tour de France w 2018 r. i mistrz olimpijski na torze w drużynie na dochodzenie (Pekin 2008 i Londyn 2012) dodał, że "modli się, by tegoroczny sezon kolarski wystartował". Podkreślił jednak, że obecnie są inne priorytety.

