Dwie gwiazdy to za dużo. Mistrzyni odchodzi po latach, w tle wielki kontrakt

W sezonie 2024 lepsze wyniki notuje póki co Kopecky, która zdążyła już odnieść cztery zwycięstwa. Oddać jednak trzeba, że Vollering ogladaliśmy dotąd w akcji zaledwie dwukrotnie. Rok zapowiada się jako kolejny, w którym duet może rozdawać karty. Przyszłośc rysuje się jednak niezwykle ciekawie.

Demi Vollering opuści SD-Worx

DIRK WAEMBELGA MAGBelga via AFP / AFP

Demi Vollering i Lotte Kopecky / DIRK WAEMBELGA MAGBelga via AFP / AFP

Niedawno ogłoszono, że z ekipą na dłużej zostanie Lotte Kopecky, która związała się umową do końca 2028 roku. Dokąd trafi Demi Vollering? Tego póki co nie wiadomo, ale pojawiały się plotki o zainteresowaniu drużyny UAE Team - ADQ, w której jeżdżą między innymi Polki, Dominika Włodarczyk i Karolina Kumięga czy w przeszłości reprezentująca nasz kraj (obecnie Słowenię) Eugenia Bujak. Według holenderskich mediów formacja jest skłonna płacic gwieździe nawet milion euro rocznie. W skali kobiecego kolarstwa to gigantyczna kwota (czołowi zawodnicy zarabiają około sześciokrotnie więcej).