Dublet Włocha w Tour de Pologne. Polak w niebieskiej koszulce

Tour de Pologne niebawem będzie obchodziło setne urodziny. Pierwszy wyścig odbył się bowiem dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1928 roku na trasie zaczynającej się i kończącej w Warszawie po przejechaniu blisko 1500 kilometrów najlepszy okazał się Feliks Więcek.

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Oczywiście nie co 12 miesięcy odbywał się wyścig. Wobec tego tegoroczna edycja jest 83. Rywalizacja kolarzy rozpoczęła się w poniedziałek 3 sierpnia. Zawodnicy wyruszyli z Gdyni, aby po przejechaniu 234 kilometrów zameldować się na mecie w Koszalinie. Najlepszy był Jonathan Milan z ekipy Lidl-Trek.

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Włoch dzięki temu przystępował do kolejnego etapu jako lider klasyfikacji generalnej. Ledwie dwie sekundy do niego tracił jednak Polak Kamil Małecki z ekipy Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team. Trzecie miejsce zajmował Francuz Paul Magnier. Drugi etap odbył się we wtorek 4 sierpnia.

Zawodnicy rozpoczęli rywalizację w Międzyzdrojach. Tym razem najlepiej z Polaków spisywał się Radosław Frątczak, który zdobył aż trzy premie lotne. Dobrze spisywał się także Patryk Stosz, który mógł się cieszyć z premii specjalnych. W ucieczce na 35 kilometrów przed końcem jechał jednak Frątczak.

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Oprócz niego uciekali: Dries De Bondt, Anton Schiffer i Jonas Rutsch. Na 25 kilometrów przed końcem ucieczka miała pół minuty zaliczki. Na 20 kilometrów przed końcem Frątczak zrezygnował z ucieczki. 14 kilometrów przed końcem peleton dogonił ucieczkę i wyścig "rozpoczął się na nowo".

To oczywiście otworzyło szansę przed liderem klasyfikacji generalnej - Jonathanem Milanem. Ten doskonale z okazji skorzystał i po świetnym finiszu wygrał drugi etap Tour de Pologne 2026. Podium uzupełnili Paul Magnier i Matteo Malucelli. Liderem klasyfikacji generalnej zostaje Milan, a niebieska koszulka dla najaktywniejszego kolarza należeć będzie do Frątczaka.

Kamil Małecki i Czesław Lang podczas Tour de Pologne ARTUR WIDAKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP





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