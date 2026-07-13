Dramatyczny wypadek w Paryżu. Napływają najnowsze wieści. "Stan krytyczny"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Trasa 9. etapu Tour de France została skrócona o 30 km z powodu ekstremalnych upałów. Uwagę mediów skupia jednak dramatyczny wypadek, do jakiego doszło krótko przed metą. Kierowca samochodu wiozącego sprawozdawców "L'Equipe" zasłabł w trakcie jazdy i uderzył w barierki ochronne. W wyniku zdarzenia ośmiu kibiców zostało rannych. Jedna znajduje się w stanie krytycznym.

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Francuskie służby medyczne (zdj. ilustracyjne)NICOLAS GUYONNETAFP

Jak informuje RMC Sport, do wypadku doszło niecałe 500 metrów przed linią mety. Samochód wiozący dziennikarzy "L'Equipe" uderzył w barierki oddzielające widzów od trasy. Rannych zostało osiem osób.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił przytomność w trakcie prowadzenia pojazdu. Na razie nie został zatrzymany. Policja prowadzi w tej sprawie czynności śledcze pod nadzorem prokuratury.

Tour de France. Etap skrócony o 30 km. Jedna osoba w stanie krytycznym po wypadku

Siedmiu spośród poszkodowanych odniosło lekkie obrażenia. Stan ósmej osoby pozostaje krytyczny. Rokowania są bardzo ostrożne.

Z powodu fali ekstremalnych upałów 9. etap skrócono o 30 km. Kolarze finiszowali po przejechaniu 155,5 km. W kronikach Wielkiej Pętli to wydarzenie bez precedensu.

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Triumfatorem etapu okazał się Holender Mathieu Van der Poel. Skutecznie zaatakował na ostatnich metrach i zostawił w tyle trzech pozostałych kolarzy z czteroosobowej ucieczki. Podium uzupełnili Norweg Tobias Johannessen i Brytyjczyk Tom Pidcock.

Liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Tadej Pogaczar. Poniedziałek to pierwszy dzień wolny w tegorocznej edycji wyścigu.

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Kolarz w niebieskim stroju unosi ręce w geście triumfu, przekraczając linię mety na czele wyścigu, tuż obok zawodnika w czerwono-żółtym stroju, a za nimi podążają kolejni kolarze.
Mathieu van der PoelLOIC VENANCEAFP
Kolarz w stroju sportowym i czapce z daszkiem trzyma bukiet kwiatów w lewej dłoni i unosi prawą rękę w geście pozdrowienia.
Mathieu van der Poel, zwycięzca 9. etapu Tou de FranceLOIC VENANCEAFP


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