Dramatyczny wypadek w Paryżu. Napływają najnowsze wieści. "Stan krytyczny"
Trasa 9. etapu Tour de France została skrócona o 30 km z powodu ekstremalnych upałów. Uwagę mediów skupia jednak dramatyczny wypadek, do jakiego doszło krótko przed metą. Kierowca samochodu wiozącego sprawozdawców "L'Equipe" zasłabł w trakcie jazdy i uderzył w barierki ochronne. W wyniku zdarzenia ośmiu kibiców zostało rannych. Jedna znajduje się w stanie krytycznym.
Jak informuje RMC Sport, do wypadku doszło niecałe 500 metrów przed linią mety. Samochód wiozący dziennikarzy "L'Equipe" uderzył w barierki oddzielające widzów od trasy. Rannych zostało osiem osób.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił przytomność w trakcie prowadzenia pojazdu. Na razie nie został zatrzymany. Policja prowadzi w tej sprawie czynności śledcze pod nadzorem prokuratury.
Tour de France. Etap skrócony o 30 km. Jedna osoba w stanie krytycznym po wypadku
Siedmiu spośród poszkodowanych odniosło lekkie obrażenia. Stan ósmej osoby pozostaje krytyczny. Rokowania są bardzo ostrożne.
Z powodu fali ekstremalnych upałów 9. etap skrócono o 30 km. Kolarze finiszowali po przejechaniu 155,5 km. W kronikach Wielkiej Pętli to wydarzenie bez precedensu.
Triumfatorem etapu okazał się Holender Mathieu Van der Poel. Skutecznie zaatakował na ostatnich metrach i zostawił w tyle trzech pozostałych kolarzy z czteroosobowej ucieczki. Podium uzupełnili Norweg Tobias Johannessen i Brytyjczyk Tom Pidcock.
Liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Tadej Pogaczar. Poniedziałek to pierwszy dzień wolny w tegorocznej edycji wyścigu.