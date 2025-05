Dramat polskiej medalistki z Paryża. Depresja, potem operacja. Są kolejne wieści

Niestety sportsmenka natrafiła na poważne przeszkody. W marcu kibice dowiedzieli się chociażby o jej walce z chorobą. "Od października zmagam się nie tylko z problemami fizycznymi, ale też depresją i innymi problemami mentalnymi. Powoli jednak wychodzę z tego i zaczynam widzieć już światełko na końcu tej drogi, jednak ta operacja wykluczyła mnie na kilka tygodni ze ścigania, co dla sportowca nigdy nie jest łatwe do zrozumienia " - napisała w marcu na Instagramie .

Daria Pikulik już blisko powrotu. Wielki moment nadejdzie w czerwcu

"Wszystko, co się dzieje, ma czas i miejsce. Cieszę się, że tak się skończyło, gdyż odpoczęłam i mogłam wolne chwile spędzić z rodziną. Przechodzę rehabilitację. Moja ekipa nie wywiera na mnie presji" - przekazała gwiazda w rozmowie z PAP. "Na pewno sezon zakończę standardowo w Chinach. Mam nadzieję, że uda tam się wygrać. Podchodzę do tego w ten sposób, że jak wrócę do ścigania, to będę świeża, a rywalki odwrotnie - podmęczone. To będzie moją przewagą" - dodała, mając nadzieję na kolejne sukcesy.