Dramat mistrza olimpijskiego. Miał poważny wypadek na treningu, trafił do szpitala

Pechowo dla Remco Evenepoela zakończył się jeden z treningów przygotowujących go do zmagań w nadchodzącym sezonie na szosie. Dominator niedawnych igrzysk olimpijskich zaliczył bliskie spotkanie z samochodem, które niestety ma dla niego opłakane skutki. Gwiazdor trafił karetką do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Pierwsze informacje nie są optymistyczne i mówią o złamaniach. Wieści przekazał dziennikarzom ojciec zawodnika.