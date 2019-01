Australijski kolarz Caleb Ewan (Lotto Soudal) wygrał w Adelajdzie jednoetapowy Down Under Classic, będący preludium przed rozpoczynającym się we wtorek pierwszym w tym sezonie wyścigiem z cyklu World Tour.

Ewan przed rokiem wygrał etapowy Tour Down Under, a w poprzedzającym go klasyku zajął trzecie miejsce. Najszybszy był wówczas Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), który tym razem minimalnie przegrał z Australijczykiem. W niedzielę za tą dwójką finiszował Australijczyk Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott).



Kolarze pokonywali 30 okrążeń po 1,7 km w centrum Adelajdy.



Na ostatnim z nich doszło do kraksy z udziałem wielu kolarzy, w tym mistrza Włoch Elii Vivianiego.



W wyścigu bierze udział grupa CCC Team, która po raz pierwszy należy do światowej elity i weźmie udział we wszystkich największych imprezach w tym sezonie. W niedzielę najwyżej sklasyfikowanym jej kolarzem był 10. Hiszpan Francisco Ventoso.



Niedzielny klasyk nie jest wliczany do wyników Tour Down Under, ale jego zwycięzca wystartuje w pierwszym etapie w koszulce lidera. W rozpoczynającym się we wtorek sześcioetapowym wyścigu weźmie udział czterech Polaków: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) oraz Łukasz Owsian i Szymon Sajnok (obaj CCC Team).