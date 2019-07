​Dookoła Mazowsza. Erlend Blikra pierwszym liderem

Norweg Erlend Blikra (Coop-Oester Hus) wygrał w środę w Warszawie prolog kolarskiego wyścigu Dookoła Mazowsza i objął prowadzenie w klasyfikacji. Drugi czas uzyskał Adrian Kurek (Hurom), a trzeci był mistrz Czech Jan Barta (Elkov-Author).

Krótka jazda indywidualna na czas na terenie toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu (2,3 km) wyłoniła liderów poszczególnych klasyfikacji, ale różnice czasowe pomiędzy poszczególnymi zawodnikami czołówki były zaledwie sekundowe. Niespodziewany zwycięzca Erlend Blikra pokonał Kurka o dwie i Bartę o trzy sekundy.

Późniejszy triumfator startował na początku rywalizacji, a po objęciu prowadzenia długo czekał, aż na trasę ruszą faworyci. Okazało się jednak, że zarówno wielokrotny mistrz Czech w jeździe na czas Barta, jak i Kurek nie byli w stanie wyprzedzić Norwega. Na wysokich pozycjach ukończyli prolog zawodnicy CCC Development - Patryk Stosz (4.) i Kamil Małecki (5.), a szósty rezultat uzyskał Estończyk Norman Vahtra (Cycling Tartu), triumfator trzech etapów i klasyfikacji generalnej tegorocznego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.

- Nie jestem specjalistą jazdy na czas, moją domeną są raczej sprinty, ale dziś jechało mi się znakomicie. Nawet nie marzyłem przed startem o zwycięstwie, ale cieszę się z prowadzenia i będę bronił koszulki lidera. To mój pierwszy start w Polsce w wyścigu szosowym, choć byłem już w waszym kraju i brałem udział w zawodach torowych w Pruszkowie - powiedział triumfator prologu.

Zadowolony ze swej pozycji był także Adrian Kurek. - Dla mnie wyścig Dookoła Mazowsza jest bardzo ważnym sprawdzianem formy przed zbliżającym się Tour de Pologne. Być może mogłem jeszcze "urwać" sekundę czy dwie, ale trasa była miejscami mocno wyboista i na skutek wstrząsów obniżyło mi się trochę siodełko. Wybiło mnie to z rytmu, ale drugie miejsce mnie satysfakcjonuje. Moim celem jest walka o czołową lokatę w końcowej klasyfikacji i będę walczył o to na etapach - mówił po prologu mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego sprzed dwóch lat.

W czwartek kolarze ruszą na trasę pierwszego etapu, wokół Teresina (168 km). Zarówno ten jak i kolejne etapy rozgrywane będą na trasach okrężnych, a płaski teren sprzyjać będzie zawodnikom specjalizującym się w sprinterskich końcówkach. Już czwartkowa rywalizacja będzie okazją do ataku na pozycję lidera bowiem aż dwudziestu zawodników ma po prologu stratę poniżej dziesięciu sekund, a właśnie tyle wynosi bonifikata za zwycięstwo etapowe.

Wyniki prologu 62. wyścigu Dookoła Mazowsza (Warszawa, 2,3 km):

1. Erlend Blikra (Norwegia/Coop-Oester Hus) 2.42

2. Adrian Kurek (Hurom) strata 2 s

3. Jan Barta (Czechy/Elkov-Author) 3

4. Patryk Stosz (CCC Development) 4

5. Kamil Małecki (CCC Development) 4

6. Norman Vahtra (Estonia/Cycling Tartu) 4

(czas w prologu mierzony był z dokładnością do 0,01 s, ale do klasyfikacji generalnej zaokrąglony do pełnych sekund).