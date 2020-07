Dookoła Mazowsza. 25 drużyn na starcie pierwszej etapówki UCI

150 kolarzy z 25 drużyn stanie 15 lipca na starcie pierwszego po długiej przerwie etapowego wyścigu z kalendarza UCI – 63. edycji Dookoła Mazowsza. Z numerem 1 wystartuje ubiegłoroczny zwycięzca Stanisław Aniołkowski (CCC Development).

W wyścigu wezmą udział wszystkie polskie drużyny, a w składach 14 ekip zagranicznych znalazło się wielu znanych kolarzy z mającymi w dorobku tytuły mistrzów świata w konkurencjach torowych Czechem Aloisem Kankovskym i Niemcem Theo Reinhardtem, a także startującym wiele lat w World Tourze Litwinem Gediminasem Bagdonasem.

Organizacja wyścigu będzie sporym wyzwaniem bowiem spełnić trzeba szereg restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących podczas imprez masowych w czasie pandemii koronowirusa. Poza ograniczeniami narzuconymi przez krajowe służby sanitarne szereg rekomendacji wydała Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI). Dotyczą one całej otoczki wyścigu - bezpieczeństwa na starcie i mecie, ceremonii prezentacji i dekoracji zwycięzców, zakwaterowania ekip, rozmieszczenia boksów dla drużyn, itp.



Pierwszy po wznowieniu wyścig etapowy będzie także pewnego rodzaju testem i wzorem dla innych organizatorów i z tego powodu już przygotowania do niego są bacznie obserwowane przez światowe władze kolarskie.



"Jesteśmy w stałym kontakcie z UCI i sędzią głównym. Niemal codziennie informujemy o sytuacji epidemiologicznej w regionie, która na szczęście w miastach etapowych jest coraz lepsza. Ze względów bezpieczeństwa każda z ekip umieszczona jest w innym hotelu i będzie w nim mieszkać przez cały wyścig. Do wszystkich ekip wysłaliśmy pisma z opisem wymogów sanitarnych i prośbą o ścisłe ich przestrzeganie. Podczas pobytu w hotelu, na odprawach technicznych i w miejscach publicznych, oczywiście poza samą rywalizacją sportową, obowiązywać będzie używanie masek ochronnych. Jestem przekonany, że wszyscy - dla własnego bezpieczeństwa - zastosują się do tych reguł" - mówi dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek.



Tegoroczna edycja Dookoła Mazowsza składać się będzie z czterech etapów, w tym indywidualnej jazdy na czas. Trzy etapy ze startu wspólnego - w Teresinie (15.07.), Grodzisku Mazowieckim (17.07.) i Kozienicach (18.07) przebiegać będą na rundach, ze startem i metą w tej samej miejscowości i będą miały po ok. 170 km. W czwartek, 16 lipca, uczestnicy wyścigu zmierzą się z jazdą na czas na terenie toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu.



"Ograniczenia liczby uczestników do 150 kolarzy sprawiło, że z przykrością musieliśmy odmówić wielu ekipom. Chętnych do startu było znacznie więcej, ale z drugiej strony dało to nam możliwość zaproszenia drużyn gwarantujących wysoki poziom sportowy. Dzięki temu na trasie nie zabraknie emocji, a losy zwycięstwa ważyć się będą zapewne do mety ostatniego etapu" - zapewnia dyrektor wyścigu.



Trasy na Mazowszu są płaskie, ale trudne technicznie, etapy szybkie, faworyzujące dobrych sprinterów, mających do pomocy silne drużyny. Sprawia to, że jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa będzie doświadczony 36-letni Alois Kankovsky, triumfator Dookoła Mazowsza w 2017 roku. Znakomity sprinter, potrafiący w każdej finiszowej sytuacji "wystawić koło" rywalom, będzie miał u boku kilku kolegów znających specyfikę polskich wyścigów - Jana Bartę czy Frantiska Sisra, który przez dwa sezony jeździł w barwach CCC.



W gronie kolarzy mogących sięgnąć po etapowe zwycięstwa i związane z tym czasowe bonusy są oczywiście także Polacy - między innymi Sylwester Janiszewski (Voster ATS), Stanisław Aniołkowski (CCC Development) czy Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski). To właśnie sekundy bonifikat na metach etapów i na lotnych premiach decydowały o końcowej kolejności w ostatnich edycjach imprezy. W 2016 roku Adrian Banaszek przegrał wyścig z Finem Matti Manninenem o jedną sekundę. Rok później Kankovsky wygrał z Grzegorzem Stępniakiem o 6 sekund.



Biorą pod uwagę specyfikę wyścigu organizatorzy przygotowali bardzo krótką, trzykilometrową indywidualną czasówkę. "Nie chcemy, aby jazda na czas rozstrzygnęła wyścig. Na tej krótkiej, technicznej trasie szansę +wykręcenia+ dobrego rezultatu będą mieli zarówno specjaliści od czasówek, jak i sprinterzy. Różnice będą zapewne niewielkie i nie zdominują losów klasyfikacji" - wyjaśnia Marcin Wasiołek.



Program wyścigu:

1. etap - dookoła Teresina (168 km)

2. etap - jazda indywidualna na czas - Służewiec (3 km)

3. etap - wokół Grodziska Mazowieckiego (170 km)

4. etap - wokół Kozienic (165 km)



Zwycięzcy ostatnich 10 edycji:



2019 - Stanisław Aniołkowski (CCC)

2018 - Szymon Sajnok (CCC)

2017 - Alois Kankovsky (Czechy/Elkov-Author)

2016 - Matti Manninen (Finlandia/Bliz-Merida)

2015 - Grzegorz Stępniak (CCC)

2014 - Jarosław Marycz (CCC)

2013 - Robert Radosz (BDC Marcpol)

2012 - Mateusz Taciak (CCC)

2011 - Robert Radosz (BDC)

2010 - Sebastian Forke (Niemcy/Nutrixxion-Sparkasse)

2009 - Łukasz Bodnar (CCC).