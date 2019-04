Dookoła Kraju Basków. Schachmann wygrał czwarty etap

Niemiec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) odniósł w czwartek trzecie etapowe zwycięstwo w kolarskim wyścigu Dookoła Kraju Basków umacniając się na pozycji lidera. Po 70 kilometrach z wyścigu wycofał się poturbowany w środowej kraksie Michał Kwiatkowski (Sky).

Zdjęcie Maximilian Schachmann /PAP/EPA

Schachmann objął prowadzenie w imprezie po rozpoczynającej wyścig jeździe na czas i nadal imponuje formą. Trzykrotnie sięgał po zwycięstwo etapowe, tylko jeden odcinek zakończył się zwycięstwem Francuza Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck-Quick Step). Ten ostatni uczestniczył w środę w tej samej kraksie co Kwiatkowski i nie przystąpił do czwartkowego etapu.

Warunki do ścigania w Kraju Basków są w tym roku wyjątkowo trudne. Trasy prowadzą przez górzyste tereny, a dodatkowo w czwartek kolarze rywalizowali w ulewnym deszczu. Podobnie jak dzień wcześniej na ostatnich kilometrach doszło do kraksy, tym razem ucierpiał w niej m.in. Aleksiej Łucenko z Astany. Końcówka prowadziła pod górę, z czego skorzystała czwórka zawodników decydując się na wcześniejszy atak. Zapoczątkował go Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott), ale na mecie szybsi byli jego współtowarzysze ucieczki - Schachmann kolejny raz potwierdził swe sprinterskie kwalifikacje wyprzedzając młodego Słoweńca Tadeja Pogacara (Team Emirates). Sekundę po nich na metę wpadli Duńczyk Jakob Fuglsang (Astana) i Yates.

Za czołową czwórką finiszował mocno porwany peleton, a sekundowe różnice czasowe przyniosły przesunięcia w klasyfikacji. Na drugie miejsce po czterech etapach awansował kolega klubowy lidera Austriak Patrick Konrad, spychając na trzecie Hiszpana Iona Izagirre (Astana). W czołówce zabrakło polskich kolarzy, nie było także zawodników CCC, choć jeden z nich, Włoch Alessandro de Marchi, przez kilkadziesiąt kilometrów jechał w ucieczce, dościgniętej dopiero kilkanaście kilometrów przed metą.

Michał Kwiatkowski, który jeszcze w środę wieczorem zapewniał w mediach społecznościowych, że "jest OK" i stanął w czwartek na starcie, podczas jazdy odczuwał jednak mocno skutki upadku i w efekcie zdecydował się zejść z roweru na około 100 kilometrów przed metą. Jak poinformowała ekipa Sky, Polak ma szybko wrócić na rower i realizować swój program startowy. W najbliższych planach mistrza Polski jest udział 21 kwietnia w wyścigu Amstel Gold Race (który wygrał w 2015 roku), a następnie w słynnym klasyku Liege-Bastogne-Liege.

Sześcioetapowy wyścig Dookoła Kraju Basków rangi World Tour zakończy się w sobotę w Eibar.

Wyniki 4. etapu, Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga (163,6 km):

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 4:03.55

2. Tadej Pogacar (SŁowenia/Team Emirates) ten sam czas

3. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) strata 1 s

4. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) ten sam czas

5. Marc Hirschi (Szwajcaria/Sunweb) 9

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

...

52. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.25

96. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 9.15

Klasyfikacja generalna:

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 12:38.16

2. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) strata 51 s

3. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) 52

4. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Education First) 1.07

5. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 1.08

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 1.10

...

54. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 10.10

88. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 23.25