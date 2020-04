Belg Greg Van Avermaet z polskiej grupy kolarskiej CCC wygrał wirtualny wyścig Dookoła Flandrii, który odbył się w zastępstwie imprezy odwołanej z powodu pandemii koronawirusa.

Drugie miejsce z 20-sekundową stratą zajął jego rodak Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), a trzeci na wirtualnej mecie, sekundę później, był Irlandczyk Nicolas Roche (Sunweb).

W zawodach na trenażerach podłączonych do komputera rywalizowało 13 zawodników z profesjonalnych ekip. Mieli do pokonania 31 km (w rzeczywistości kolarze mieliby do przejechania 266).



Dookoła Flandrii zaliczany jest do tzw. Monumentów, czyli pięciu najważniejszych klasycznych wyścigów jednodniowych. Rywalizacja w nim odbywała się nawet w trakcie II Wojny Światowej.

Zdjęcie Greg Van Avermaet / AFP