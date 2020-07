Dookoła Burgos. Gijs Leemreize przeszedł udany zabieg

Gijs Leemreize udanie przeszedł rekonstrukcję opuszka dłoni. Kolarz uszkodził go na pierwszym etapie wyścigu Dookoła Burgos, który rozpoczął się we wtorek.

Stało się to w dużej kraksie, która wydarzyła się około 50 kilometrów przed metą w środku peletonu.

W jej wyniku 20-letni Holender stracił część palca u dłoni. Natychmiast został przewieziony do szpitala. Jak poinformował jednak jego zespół, Jumbo-Visma, kolarz "udanie przeszedł zabieg rekonstrukcji".



W kraksie uczestniczyli także inni zawodnicy - mocno ucierpiał Sebastian Henao. Kolarz grupy Ineos także trafił do szpitala, gdzie stwierdzono zwichnięcie prawego ramienia, a to oznacza, że Kolumbijczyka czeka dłuższa przerwa.



Inni kolarze, którzy uczestniczyli w kraksie, jak Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), dojechali do mety. Pierwszy etap wygrał kolega Polaka z grupy Austriak Felix Grosschartner.