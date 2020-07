Patryk Stosz (Voster ATS) zwyciężył w czteroetapowym wyścigu kolarskim Dookoła Bułgarii. Ostatni etap, z metą w Burgas, wygrał po finiszu z peletonu Norbert Banaszek przed swoim stryjecznym bratem Alanem Banaszkiem (obaj Mazowsze Serce Polski).

W klasyfikacji generalnej Stosz wyprzedził o sześć sekund Włocha Alessandro Baroniego (Gallina Colosio) oraz o osiem sekund Hiszpana Miguela Angela Ballesterosa (Caja Rural).

Stosz był najszybszy na drugim etapie w Płowdiw, a na pierwszym w Pazardżiku - Alan Banaszek. Serię zwycięstw polskich kolarzy przerwał tylko na trzecim odcinku Francuz Pierre Barbier (Nippo Delko One Provence).

W miniony weekend inny wyścig w Bułgarii - Śladami Rzymian (In the footsteps of the Romans) padł łupem Norberta Banaszka. Drużynę Mazowsze Serce Polski prowadzi jego ojciec, były prezes PZKol Dariusz Banaszek.

af/ krys/