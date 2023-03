Dinozaur na szosie? Czwórka Francuzów – Maxime Brugère, Florent Arnaud, Franck Delorme i Nicolas Meunier - pobiła rekord Guinessa, odrysowując jazdą na rowerze największy rysunek na mapie w historii - informuje serwis naszosie.pl. To nie ekstrawagancja i tania zgrywa. Francuzi zrobili to po to, by zwrócić uwagę na ekologię. - Chodzi o to, byśmy nie wymarli jak dinozaury - mówią.