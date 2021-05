Dawid Godziek zachwyca swoimi umiejętnościami

Choć w Polsce pozostaje szerzej nieznany, poza granicami naszego kraju robi się o nim coraz głośniej. Dawid Godziek, bo o nim mowa to jedna z najciekawszych postaci światowej sceny freestyle MTB.

Podobnie jak wielu innych zawodników, Dawid rozpoczął przygodę z rowerem od MTB. Wraz z bratem, trenując na przydomowych przeszkodach doskonalili swoje umiejętności. W 2010 roku, jako niespełna 16-latek, postanowił spróbować swoich sił również na rowerze BMX.

To właśnie ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, bo to na BMX-ie pojawiać zaczęły się pierwsze, poważne sukcesy. W 2011 roku, podczas MŚ BMX Masters zajął 4. miejsce, a w kolejnych latach sięgał po mistrzostwa Polski i wygrał szereg zawodów poza granicami kraju.



Od 2018 roku Dawid Godziek ponownie rywalizuje na "dużym" rowerze MTB, łącząc to z walką na BMX-ach. Jego umiejętności zapierają dech w piersiach. Warto przyjrzeć im się bliżej:

