David Lappartient, szef UCI: Mamy nadzieję, że wszystkie zespoły dotrwają do końca sezonu

​Prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) David Lappartient jest zaniepokojony ekonomicznymi skutkami pandemii koronowirusa dla sportu kolarskiego i kondycji finansowej zawodowych zespołów.

Włoski kolarz Valerio Conti i prezydent UCI David Lappartient

W wywiedzie udzielonym holenderskiemu dziennikowi "De Telegraaf" szef UCI wyraził jednak nadzieję, że wszystkie drużyny przetrwają do końca sezonu.

"Wiemy, że co najmniej kilka drużyn ma więcej problemów niż pozostałe zespoły" - przyznał Lappartient, nie precyzując jednak, które ekipy miał na myśli. Wiadomo jednak, że sześć drużyn World Touru - EF Pro Cycling, CCC, Astana, Lotto Soudal, Bahrain McLaren i Mitchelton-Scott - zaczęło negocjować obniżki wynagrodzeń dla zawodników i obsługi w odpowiedzi na problemy finansowe związane ze wstrzymaniem aktywności sportowej.

UCI ogłosiła w kwietniu, że stowarzyszenie profesjonalnych ekip (CPA) i organizacja zawodowa kolarzy (AIGCP) podpisały umowę, na mocy której zgodziły się na podjęcie, na zasadzie "uczciwych negocjacji", działań obniżających koszty wynagrodzeń poprzez ich obniżenia czy też odroczenie.

Na skutek pandemii UCI została zmuszona do zawieszenia wszystkich wyścigów, a organizatorzy około 800 imprez kalendarzowych we wszystkich dyscyplinach i kategoriach poprosili o ich przełożenie lub odwołanie. Liczba ta stanowi jedną trzecią kalendarza międzynarodowego UCI.

"Nasz związek przeżywa kryzys, którego nie znaliśmy od czasu drugiej wojny światowej" - przyznał Lappartient. Sama federacja także podjęła próby obniżenia kosztów poprzez skierowanie wszystkich 130 pracowników na czasowe urlopy. Kierownictwo wyższego szczebla i członkowie stałych organów federacji zgodzili się na obniżenie wynagrodzeń.

Zmieniony niedawno kalendarz sezonu 2020 nadaje priorytet trzem wielkim tourom i wyścigom z kategorii tzw. "monumentów". Nowy kalendarz World Tour kobiet obejmuje natomiast 18 imprez. Wyścigi zaplanowano na okres od 1 sierpnia do 8 listopada. Wiele ekip może się jednak znaleźć w trudnej sytuacji finansowej i po prostu nie będą w stanie zaangażować się w cały harmonogram opóźnionego sezonu.

"W pełni rozumiem te obawy. Regularnie monitorujemy sytuację, podejmujemy próby zmniejszenia kosztów. Niestety, nie jesteśmy bankiem - mamy do dyspozycji tylko 600 tys. euro. Obstajemy jednak twardo przy realizacji kalendarza, bo udział w wyścigach to jedyny sposób, aby drużyny złapały oddech" - powiedział Lappartient włoskiemu "Corriere della Sera".

Szosowe mistrzostwa świata zaplanowano na 20-27 września w Aigle-Martigny w Szwajcarii. W hiszpańskich mediach pojawiły się jednak sugestie o możliwości przeniesienia wydarzenia na listopad, na Bliski Wschód.

"Nic o tym nie wiem" - zapewnił Lappartient. "Chcemy zorganizować mistrzostwa świata w Aigle-Martigny na najtrudniejszej i najpiękniejszej trasie w ostatnich 40 latach. To będzie historyczne wydarzenie, bowiem po raz pierwszy zmierzą się w nich zawodnicy, którzy przejadą Tour de France i ci przygotowujący się do Giro d'Italia. Będą to wyjątkowe mistrzostwa" - dodał.