Kolarz z Republiki Południowej Afryki Daryl Impey dołączy od nowego sezonu do ekipy Israel Start-Up Nation, której liderem będzie czterokrotny zwycięzca Tour de France Brytyjczyk Chris Froome.

"Chris zadzwonił do mnie i powiedział, że ma do mnie zaufanie i chciałby mnie mieć u swojego boku" - powiedział Impey, cytowany przez izraelską drużynę.

35-letni Impey jest jedynym kolarzem z Afryki, który zakładał żółtą koszulkę lidera Tour de France (2013). Od ośmiu lat reprezentuje australijską grupę Mitchelton i m.in. dwukrotnie triumfował w wyścigu najwyższej kategorii Tour Down Under. W ubiegłorocznym Tour de France wygrał etap do Brioude.

Jego rówieśnik Froome w tym roku pojedzie w Tour de France po raz ostatni jako zawodnik brytyjskiej grupy Ineos (wcześniej Sky), w której o pozycję lidera musi konkurować z Kolumbijczykiem Eganem Bernalem.

