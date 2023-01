Daria Pikulik wygrała pierwszy etap Tour Down Under

Dyspozycja Darii Pikulik zaowocowała transferem do kobiecej ekipy najwyższego szczebla - Human Powered Health. Debiut w amerykańskiej drużynie przypadł podczas Tour Down Under. Imprezę rangi World Tour rozpoczęła w najlepszy z możliwych sposobów - wygrywając pierwszy etap z Glenelg do Aldinga.