Zespół kolarski Movistar ogłosił, że dąży do tego, aby stać się pierwszą na świecie drużyną w stu procentach opartą na zrównoważonym modelu organizacji, stawiającej na samowystarczalność. Ekologia ma być jedną z wizytówek drużyny.

Zespół kolarski Movistar chce, aby grupy kobiet i mężczyzn jeżdżące w World Tourze były częścią projektu ekologicznego, który zakłada stworzenie warunków dla powstania w stu procentach zrównoważonej grupy kolarskiej.

Jazda na rowerze jako zielony środek transportu to jedno. Za każdym razem na trasę wyścigów kolarskich wyruszają również samochody. Movistar zmierzył swój ślad ekologiczny, a konkretnie roczne wytwarzanie dwutlenku węgla przez damski i męski zespół. Otrzymano dający do myślenia wynik 175 tysięcy kilogramów dwutlenku węgla emitowanych do atmosfery w ciągu roku.

Grupa chce zmienić pojazdy zespołowe na modele hybrydowe. Przeobrażenia dotkną też centrali Movistar. Na budynku zostaną zamontowane panele słoneczne.

Idąc za ciosem, drużyna ma zamiar wspierać i promować projekty promujące korzystanie z rowerów.

"Chcemy, aby Movistar był pierwszym zespołem z najwyższej półki, który jest w pełni zrównoważony w swojej działalności" - powiedział dyrektor generalny Abarca Sports.

Działania w pełni popiera szef zespołów Movistar Eusebio Unzué, który zaznaczył, że grupa działa na przyszłość od teraźniejszości.

